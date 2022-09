Juan Osorio recibe fuertes críticas por culpa de su novia Eva Daniela, la novia de Juan Osorio, pone al productor en el ojo del huracán ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que, desde hace algún tiempo, Juan Osorio mantiene un romance con Eva Daniela, una actriz que es 38 años menor que el productor de televisión. La pareja estuvo de viaje en Madrid, España, y no dudaron en presumir su amor a los cuanto vientos; lo cual, generó al exmarido de Niurka Marcos una serie de criticas. "Aceituna de mi corazón. Qué hermosura de hermosuras", escribió Osorio en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen donde se ve a los tórtolos muy abrazados. Esta imagen ha desatado los señalamientos en contra del responsable de la telenovela La herencia por la diferencia y de novia por la diferencia de edad. "Lindo es su billetera que fuera pobre para ver si lo va a mirar por favorrrr"; "Billete es billete"; "Por favor pobres cachosss de ese viejoo"; "Que disfrute el billete"; "Parece su abuelito", y "Es por dinero", fueron los comentarios de algunos cibernautas. Juan Osorio Juan Osorio | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes salieron en defensa de la pareja. "¡¡Celebro el amor y la felicidad!! Que hay en está pareja tan hermosa y transparente. Que dios bendiga siempre este amor verdadero"; "En el amor no importa la edad"; "A veces la gente se deja llevar por las apariencias físicas o por la edad 'que si es más grande que tú', 'que si no es guapo como se ve', 'que son personas superficiales'. El físico se acaba y lo que queda es lo qué hay dentro y si la persona es buena contigo eso te enamora y es lo que importa cuando te enamoras de su corazón ¡¡qué sean muy felices!!", y "Linda pareja. Lo mejor para ustedes", agregaron. Por su parte, Eva Daniela no dudó en pronunciarse respecto a las críticas por su relación con Juan Osorio. "Nosotros estamos muy contentos. Siempre nos enfocamos en lo positivo y lo importante es que vivimos un viaje muy padre", mencionó a los medios de comunicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Osorio recibe fuertes críticas por culpa de su novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.