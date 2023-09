Así reaccionó Juan Osorio tras ser señalado de posible responsable de los trastornos alimenticios de Anahí Hace unos días, Anahí reveló que un productor le ocasionó los problemas de anorexia y bulimia; algunos han señalado a Juan Osorio como posible responsable y esto dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Anahí habló abiertamente de los trastornos alimenticios que sufrió. Si bien era un tema que la integrante de RBD había mencionado en otras ocasiones, nunca había revelado cuál fue el origen de este padecimiento. Así, mencionó que todo comenzó cuando era una adolescente por un productor. "Una vez en Televisa un productor, que claro que no voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora", explicó en aquel momento en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, "El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice 'oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita". Esto le desató a la actriz la anorexia nerviosa con la que luchó por muchos años; sin embargo, como no reveló la identidad de la persona que le hizo este comentario, comenzaron las especulaciones de que se trataba de Juan Osorio; ante ello, el responsable de la telenovela Mi marido tiene familia no dudó en deslindarse por completo de esta situación. "Anahí y yo somos, y con su esposo, creo yo, más, amigos. Nunca le dije nada [sobre su físico], no", aclaró Osorio a los medios de comunicación. "La verdad es que no es un tema conmigo, yo nunca le digo a una actriz 'eres esto o lo otro'. Si la necesito de una manera, platicamos y se pone en forma nada más". Anahí y Juan Osorio Credit: Rodrigo Varela/WireImage/Getty Images/Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Osorio reafirmó que "nada, en la vida" le pedio a Anahí que se pusiera a dieta o algo parecido. "La quiero mucho. Trató de respetar mucho a los seres humanos y a mis compañeros más", concluyó.

