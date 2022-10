Juan Osorio reacciona al veredicto de culpable de Pablo Lyle Tras darse a conocer que Pablo Lyle deberá pasar tiempo en prisión, Juan Osorio habla de lo que podría ser el futuro del actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada y tras tres años del incidente, Pablo Lyle fue considerado culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández; por lo tanto, tendrá que cumplir su sentencia en una prisión de Florida, Estados Unidos. Ante ello, Juan Osorio, quien ha trabajado con el actor y mantiene una relación de amistad, opinó sobre la situación judicial del protagonista de la telenovela Mi adorable maldición. "El amigo está muy triste porque han sido tres años de su vida que se han perdido y que, de verdad, están ahí en el vacío. Ahora, súmale no sé, los otros diez u ocho que le quieran poner; lo que sean. Desgraciadamente, estos años van a marcar un parteaguas en su vida y, sobretodo, en el mejor momento de su carrera", mencionó Osorio al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Reflexionar y ver que, de repente, no puedes tener una reacción tan impulsiva porque la factura es muy cara. A Pablo lo conozco muy bien; es un chavo súper divertido, inteligente, humano. Trabajé a gustísimo con él; nos hicimos grandes amigos. Nunca tuve problemas profesionales con él porque siempre era puntual y bien comportado, creo que fue un momento que no alcanzó a asimilar". Justamente, por la relación laboral que el productor de televisión ha mantenido con Lyle, no descarta que pueda darle trabajo en cuanto esté libre; aunque espera que haya una forma de acortar la sentencia que reciba. "Pablo tiene, obviamente, que pagar las consecuencias, desgraciadamente", advirtió. "Lo veo más como un accidente; su impulso reaccionó y lo veo más como un accidente. También tengo mucha fe que a pesar de que está la sentencia y está condenado, bueno, a través del tiempo, su comportamiento interno le puedan reducir la sentencia y una parte cumplirla con libertad condicional, ojalá que pase eso". Pablo Lyle en la corte esposado Pablo Lyle se despide de su familia en la corte | Credit: IG. Jorge Poza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo mucho en él. Creo que todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad; yo la tuve", continuó. "Sería el primero que le daría trabajo. Lo invitaría con mucho gusto a trabajar porque lo conozco. No puedo juzgar a una persona porque no estuve en el lugar de los hechos". Juan Osorio y Pablo Lyle Credit: Mezcalent (2) Por ahora, Pablo Lyle está en espera de recibir la sentencia correspondiente a los años que deberá estar en prisión cumpliendo su condena.

