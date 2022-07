Juan Osorio reacciona a romance de Niurka Marcos con Juan Vidal Niurka Marcos mantiene una buena relación con su exesposo Juan Osorio; ahora el productor se pronuncia ante la relación sentimental que la vedette cantante mantiene con Juan Vidal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El matrimonio que Niurka Marcos y Juan Osorio mantuvieron por cinco, y del cual procrearon a su hijo Emilio, concluyó por supuestos rumores de infidelidad por parte de la vedette. Con el tiempo, la expareja limó asperezas y ahora mantiene una muy buena relación. Ahora, que la también actriz encontró el amor en Juan Vidal, su compañero del reality La casa de los famosos, el productor dio su punto de vista al respecto. "Ojalá, de verdad, de verdad, le deseo de todo corazón a Niurka que tenga una pareja que la valore. Que se den cuenta que ese ser humano sin el marco de la vedette, de la mujer escándalo, de verdad tiene unos grandes sentimientos. Es una gran mamá, ha formado a sus hijos", mencionó Osorio al periodista Eden Dorantes. "Le deseo que le vaya a bien por una razón, como sea en esta vida no puedes estar solo. Hay que tener alguien que te apoye, que vea por ti, que te apapache [cuide]. Lo estoy viviendo y es lo mismo que le deseo a ella, que tenga este privilegio". Respecto a los comentarios en contra de Juan Vidal, por parte de Cynthia Klitbo, quien lo señaló de pedirle dinero prestado y tener una actitud machista, el responsable de la telenovela La herencia, sabe que su exesposa es de armas tomar cuando algo no le gusta. "A Juan lo conozco y Juan [como yo] se tenía que llamar", dijo. Juan Vidal, Niurka Marcos y Juan Osorio Juan Vidal, Niurka Marcos y Juan Osorio | Credit: Mezcalent.com (3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Conozco a Juan, es un hombre trabajador, que a mí nunca me falló, profesional, lo que le pedía como actor me lo daba. Creo, por respeto a no hacer hincapié en esos comentarios [contra Juan Vidal], Niurka es una gran mujer y sabe perfectamente poner los límites y que no se le ocurra hacer eso [actuar de forma machista] porque lo va a mandar a la chingada directito. Niurka no se presta para eso", advirtió. "Sobretodo, lo que le admiro es que es una mujer guerrera, peleonera, con carácter y todo. Niurka Marcos ha regresado a La casa de los famosos y presume su romance con Juan Vidal por todo lo alto.

