Juan Osorio y su novia en la alfombra roja del pre estreno de la obra musical "Mamma Mia" Credit: Mezcalent El productor Juan Osorio y su novia bien acaramelados en la alfombra roja del pre estreno de la obra musical Mamma Mia, que inicia temporada el próximo 10 de marzo en el Teatro de los Insurgentes, en la capital mexicana. Fernanda Castillo y Erik Hayser en la alfombra roja del pre estreno de la obra musical "Mamma Mia" Credit: Mezcalent La pareja de actores Fernanda Castillo y Erik Hayser también dijeron presente al pre estreno de la obra musical Mamma Mia, en México D.F. Demi Lovato con su novio Jordan Lutes llegan al aeropuerto JFK en NY Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Demi Lovato bien abrigada llegando al aeropuerto JFK de Nueva York con su novio Jordan Lutes. Yotuel y su esposa Beatriz Luengo, acompañados de Gente de Zona, estrenan en Miami el documental "Patria y Vida, The Power of Music Credit: Mezcalent Yotuel y su esposa Beatriz Luengo, acompañados de Gente de Zona, estrenaron en Miami el documental Patria y vida, The Power of Music, que cuenta la experiencia que han vivido a raíz de la canción que compusieron y que ha servido como himno para las protestas del pueblo cubano. J Balvin llega al juego de los Knicks en el Madison Square Garden Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El cantante colombiano J Balvin llegó al partido de los Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York luciendo una cabellera verde y gafas de sol. Sarah Jessica Parker se encuentra con John Corbett en su nuevo apartamento en 'And Just Like That' Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Sarah Jessica Parker grabando escenas con John Corbett en Nueva York para la nueva temporada de la serie And Just Like That.

