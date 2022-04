Juan Osorio fue hospitalizado de emergencia La noticia de la hospitalización urgente de Juan Osorio ha preocupado a muchos ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una sorpresa ha resultado que Juan Osorio diera a conocer una imagen donde se encuentra en una cama de hospital con una mascarilla en la nariz, que se conecta a un respirador. Si bien, no se han dado a conocer las razones de su ingreso al nosocomio, cabe recordar que el productor de televisión tuvo problemas, justamente, respiratorios cuando sufrió COVID-19, que lo tuvieron al borde de la muerte. A dicha imagen, que fue posteada en su cuenta de Instagram, siguió un video donde el responsable de la teleserie El último rey: el hijo del pueblo está con la cabeza cubierta y un cubrebocas en la barbilla, muestra su mano haciendo señal de ok y luego saca la lengua. En ninguna de las publicaciones hace comentario alguno. Sin embargo, los internautas, colegas y amigos reaccionaron ante la situación ocurrida al ex de Niurka Marcos. "Te amo mi amor Dios con nosotros", escribió Eva Daniela, novia de Osorio. "Mi querido Juan ¡Dios contigo!"; "Le pido a Dios de todo corazón que te dé pronta recuperación querido Juan ¡¡¡Dios contigo!!. Bendiciones infinitas, saludos"; "Que mejores pronto; "Para adelante, ánimo"; "Me da mucha tristeza verlo allí mi Juanito"; "Que te mejores; verás que todo saldrá bien. Saludos", y "En las manos de Dios, que ¡¡son las mejores!!", fueron otros comentarios. Juan Osorio Juan Osorio | Credit: Juan Osorio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes insistieron en conocer la razón de su internamiento en el hospital. "¿Qué paso? Todos preguntan y nadie dice qué pasó"; "¿Qué te pasó Juan?"Y "¿Qué le pasó a don Juan Osorio? Espero que esté bien", agregaron los cibernautas. De momento, se desconoce exactamente lo que sucedió con Juan Osorio, quien tras concluir las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández, la semana pasada estrenó la telenovela La Herencia.

