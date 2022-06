Juan Osorio asegura que no volverá a trabajar con Pablo Montero: "No te perdono" La ausencia de Pablo Montero en el último día de grabaciones de su último proyecto ocasionó la molestia del productor Juan Osorio, quien le dio la oportunidad de ser protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se sabe que Pablo Montero ha tenido problemas con el alcohol que le han ocasionado conflictos laborales. De hecho, Juan Osorio ha tenido que lidiar con esa problemática en algunos proyectos donde han colaborado juntos. Pese a dicha problemática, el productor le dio al actor la oportunidad de estelarizar la teleserie El último rey: el hijo del pueblo, donde interpretó al fallecido Vicente Fernández. Sin embargo, el también cantante no se presentó al último día de grabaciones por encontrarse en estado etílico; ante ello, el responsable de este proyecto aseguró que no volvería a trabajar con Montero. "Afortunadamente, ya se terminó la serie, este proyecto. En este momento si me preguntas '¿Juan Osorio volverías a trabajar con Pablo Montero?' Ahorita te digo que ¡no!, definitivo", advirtió el productor al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Le dije que lo aprecio mucho. También le hice hincapié, porque me dijo ''me perdonas?'. Le dije 'no te perdono; no soy nadie para perdonar'", agregó. "Tengo un gran resentimiento, me lastimó emocionalmente, me decepcionó". El exesposo de Niurka Marcos, asegura que "le hablé" al representante de regional mexicano de manera clara y directa sobre su problema de alcoholismo, "como ser humano, conociendo y estando consciente de lo que es la enfermedad". Le pidió reflexionar sobre lo que le estaba ocurriendo. "La verdad, manifesté el malestar que tenía y lo poco profesional que fue al no presentarse el último día de grabación, dejarme plantado en la grabación, etc.", reveló. "Fueron cosas muy duras, lo voy a decir tal cual. De un apadrinamiento, de una manera de decirle 'maestro, yo viví eso [alcoholismo]; sé de que me estás hablando, a mí no me engañas', continuó. "Le dije 'primero te tienes que curar y luego decidir si sigues en esta carrera o no'". Juan Osorio y Pablo Montero Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Osorio reiteró que si bien "hizo un gran trabajo profesionalmente", "eso no justifica su falta de atención y tu responsabilidad"; por lo tanto, no le interesa tener un trato profesional con Pablo Montero nuevamente. "Profesionalmente, en este momento, que le vaya muy bien. Efectivamente, he sido el productor que siempre ha apostado por él, que siempre ha creído", agregó. "La he pasado a veces muy difícil. Hubo una novela que tuvo que mandarlo de viaje, sacarlo de la novela por lo mismo [problemas con el alcohol]. En esta ocasión, creo que es la mayor oportunidad que ha tenido Pablo Montero con un personaje tan importante y no lo supo valorar".

