Famoso productor revela: Alejandra Guzmán y yo “estuvimos [juntos] en una clínica de rehabilitación” El productor reveló que convivió con Alejandra Guzmán en una clínica de rehabilitación, cree que la cantante requiere ayudarse primero a sí a misma. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien conocido que Alejandra Guzmán ha estado en diferentes centros de rehabilitación para buscar alejarse de las adicciones por drogas y alcohol que ha padecido desde joven. En uno de esos centros, se encontró con Juan Osorio, quien relató su experiencia cuando convivió con la cantante en aquellos momentos, cuando también estaba en reclusión. "Sí, [Alejandra Guzmán y yo] estuvimos en una clínica de rehabilitación y platicamos", reveló Osorio a los medios de comunicación. "Le deseo toda la fortaleza, yo bendito Dios al día de hoy puedo estar bien, no sé mañana qué pase, pero hoy sigo trabajando con mi adicción. [Los primeros meses] son los más difíciles, está ley seca que uno va teniendo es horrible, es una desesperación y más con problemas, o sea todo se complica, pero también Alejandra es muy fuerte y ha demostrado su carácter, estoy seguro que va a salir de ésta". Respecto a la polémica desatada tras los señalamientos de Frida Sofía por abuso sexual en contra de Enrique Guzmán, el productor asegura que es un asunto delicado y lo considera "penoso y triste". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es muy difícil opinar cuando no eres tú, yo quiero mucho a la familia, saben perfectamente que hay una amistad con Silvia [Pinal], con la misma Alejandra, ella y yo somos amigos, pero no es nada fácil", mencionó. "Es una situación que en la familia siempre afecta y en lo personal eres vulnerable porque eres muy sensible. Alejandra es una mujer super sensible. Es una mujer muy creativa, cuando hemos trabajado juntos es una chava que hasta llora de la pasión". "La persona que está enferma primero tiene que ver por sí misma", Juan Osorio Juan Osorio descartó por completo realizar una serie biográfica sobre Frida Sofía porque "no es mi estilo" y "ya estás en una etapa de tu vida que debes ser más cuidadoso con lo qué haces". Considera que Alejandra Guzmán debe recuperarse antes de darle su apoyo a otros. Juan Osorio Juan Osorio | Credit: Juan Osorio "La persona que está enferma primero tiene que ver por sí misma, no puedes ayudar a nadie si tú estás mal. Hay que ver qué ella esté bien y luego ya empieza a solucionar la cosas a su alrededor si no no va a poder", concluyó.

Share options

Close Login

View image Famoso productor revela: Alejandra Guzmán y yo “estuvimos [juntos] en una clínica de rehabilitación”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.