Polémicas declaraciones de Juan Osorio dejan mal parada a la cantante Belinda El abordar el tema de sus romance con una mujer 39 años menor que él, Osorio mencionó a la ex de Christian Nodal en un comentario nada halagador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Osorio, Belinda Juan Osorio, Belinda | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group; Eyepix Images/The Grosby Group Ha encontrado al amor nuevamente en una mujer 39 años menor que él quien según afirma lo ha "rejuvenecido", por ello Juan Osorio no tiene miedo de hablar francamente sobre su relación de año y medio con su adorada Eva Daniela. Pero justo esa franqueza ha dejado a más de uno boquiabierto ante las declaraciones que el talentoso productor mexicano de telenovelas como El último rey: el hijo del pueblo y ¿Qué le pasa a mi familia? acaba de hacer sobre dicha relación. Al ser abordado por la prensa en Ciudad de México tras un show de su hijo Emilio Osorio la conversación fue a parar irremediablemente en el tema de su novia, de 27 años, y del tatuaje que Osorio, de 65, se hizo recientemente en su honor. "Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a [Gerard] Piqué y entonces de repente, me dice '¿tú no tienes un tatuaje?', y le digo 'no', entonces me dijo 'te regalo uno'. Le digo, 'no eso duele mucho'", dijo el productor, quien se marcó en su piel la letra "D" de su amada. Cuando le preguntaron que si se borraría la marca en caso de terminar con su novia, Osorio sonrió y dijo: "Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera". ¡Ouch! Un video colgado por Juan Osorio en la red compartiendo el momento en el que se tatuó la inicial del nombre de su novia Daniela: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comentario de Osorio haría referencia al escándalo que se desató en mayo pasado cuando Belinda y Christian Nodal se vieron envueltos por un pleito mediático tras su ruptura. Por medio de un tuit el cantante mexicano respondiéndole a la madre de la artista quien aplaudiera que lo llamaran "naco" y afirmando que con una fotografía que su exnovia le pedía dinero para sus padres y también para arreglarse los dientes.

