Juan Manuel Cortés triunfa en el mundo de los negocios tras el fin de ¡Suelta la sopa! A 1 año de la cancelación de ¡Suelta la sopa!, el periodista colombiano ha encontrado el éxito profesional lejos de la televisión y el periodismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Manuel Cortés ¡Suelta la sopa!; Juan Manuel Cortés | Credit: Mezcalent; Instagram Juan Manuel Cortés Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y Juan Manuel Cortés es el claro ejemplo de ello. A poco más de un año del fin del programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo), el periodista colombiano ha encontrado el éxito profesional fuera de la televisión y el mundo del entretenimiento. El que fuera director de contenido y panelista del extinto show de entretenimiento de Telemundo que conducía Jorge Bernal triunfa actualmente en el mundo de los negocios de la mano de una marca de productos veganos para el cuidado del cabello, la piel y el bienestar. Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés | Credit: Instagram Juan Manuel Cortés El periodista presumió este jueves a través de su perfil de Instagram el importante logró que consiguió recientemente fruto de su esfuerzo, dedicación e incansable trabajo. "Quedé en segundo lugar en todo USA, en dos categorías diferentes del negocio que hago: #2 en inscripción de clientes (179) y #2 en ventas personales (casi 67,000 puntos en tres meses). Hoy se realizó la ceremonia de reconocimientos del tercer trimestre de 2022 ¡y no lo podía creer! Agradezco a Dios, a mis mentores, a mis socios y, sobre todo, a todas esas personas que confiaron en mí y decidieron ser mis clientes", compartió. Pero, ¿en qué consiste el negocio que ha llevado al periodista al éxito profesional? "Nosotros nos dedicamos a promover unos productos increíbles para el cuidado de la piel, para el cabello y para el bienestar del organismo. Son productos veganos y muy pero muy efectivos. Puedes trabajar desde tu casa o desde cualquier lugar, sin jefes y sin horarios. Puedes utilizar tus redes sociales para monetizar, promoviendo estos productos a través de tus redes. Para trabajar conmigo, tan sólo necesitas tener un teléfono y ganas de cumplir grandes sueños", explicaba días atrás Cortés desde Instagram, donde está a punto de superar el millón de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En este negocio hay miles y miles de personas triunfando, ganando mucho dinero. Si te unes a mi equipo de negocios, yo voy a ser tu mentor y te voy a guiar en tu ruta al éxito", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Manuel Cortés triunfa en el mundo de los negocios tras el fin de ¡Suelta la sopa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.