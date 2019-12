Juan Manuel Cortés revela que será intervenido de un tumor en el abdomen El periodista colombiano dio a conocer la noticia este fin de semana a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A 4 años de haber salido victorioso del cáncer del sistema linfático que le fue diagnosticado en 2015, Juan Manuel Cortés tendrá que ser intervenido a principios de 2020 de un tumor en el abdomen. Así lo informó el periodista colombiano el pasado fin de semana a través de sus redes sociales, donde el también panelista y director del programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) pidió la oración de sus más de 300 mil seguidores para que la cirugía que tiene planeada para el 6 de enero salga ‘perfectamente bien’. “Hace 4 años, me detectaron un tumor en el abdomen, pero no hacía falta sacarlo, ya que es benigno. Sin embargo, me dijeron que si llegaba a crecer más, tendrían que operarme. Efectivamente, en 4 años ha crecido bastante y hoy en día mide aproximadamente 14 por 12 por 10 centímetros”, explicó Juan Manuel. Image zoom Juan Manuel Cortés. “Sigue siendo benigno, gracias a Dios, pero hay que sacarlo, para que no empuje a otros órganos”, detalló el también presentador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de tratarse de un tumor benigno, la operación, según contó el periodista, es ‘compleja’; sin embargo, Cortés tiene la certeza absoluta de que va a salir bien. “Me gustaría pedirles que me incluyan en sus oraciones, pues la oración es muy poderosa. Lo sé, porque cuando tuve cáncer, muchas pero muchísimas personas oraron por mí… ¡Y sus oraciones funcionaron! En aquella época, mi proceso de sanación fue milagroso, todo salió excelentemente bien. Ahora recurro a ustedes nuevamente, para asegurarme de tener la mejor de las energías en el momento que me operen”, escribió en Instagram. Las muestras de apoyo y cariño de sus seguidores y amigos no se hicieron esperar. “Eres un ser de luz y con el favor de Dios y la certeza que tenemos todos todo estará bajo control”, fueron las palabras que le escribió su amiga y compañera de trabajo de Suelta la sopa (Telemundo) Carolina Sandoval. La copresentadora de Un nuevo día, Rashel Díaz, también comentó la publicación. “Mi querido Juanma Dios está en control y saldrás muy bien de esa operación, así lo decretamos en el nombre de Jesús”, escribió la periodista y conductora de origen cubano. Así será. ¡Todo saldrá bien! Advertisement

Close Share options

Close View image Juan Manuel Cortés revela que será intervenido de un tumor en el abdomen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.