"El cariño no se rompe". Juan Manuel Cortés se lleva con sus excompañeros de Suelta la sopa El periodista colombiano reflexionó a través de sus redes sociales tras la polémica salida de Carolina Sandoval del show sobre el programa en el que colabora desde 2013. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras más de tres meses haciendo el programa desde su casa debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus, Juan Manuel Cortés regresó semanas atrás por fin al estudio de Suelta la sopa (Telemundo) en Telemundo Center. Tras los recientes cambios que ha experimentado el show luego de la abrupta salida de Carolina Sandoval, 'La venenosa’, el presentador colombiano no pudo evitar reflexionar este martes a través de las redes sociales sobre todo lo vivido en el programa a lo largo de sus casi siete años de vida. "Claro que me da nostalgia, entre otras cosas me da nostalgia el recordar todas las épocas que hemos vivido en Suelta la sopa, que han sido épocas muy lindas, todas muy lindas a lo largo de casi 7 años. De repente llego aquí, una nueva etapa…", comenzó compartiendo Juan Manuel, quien años atrás superó un cáncer. Sin mencionar en ningún momento el nombre de Carolina Sandoval ni su salida del show, el presentador reconoció que se acuerda mucho de sus excompañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De todos los que han pasado por aquí que han hecho de este un programa increíble y les deseo lo mejor siempre y estoy en contacto, por lo menos tratamos de estar en contacto la mayor parte del tiempo posible", aseveró Juan Manuel. El también director de contenido de Suelta la sopa quiso dejar claro que el vínculo de amistad que crea con sus compañeros no se rompe una vez que salen del show por más que estos hayan tenido sus diferencias con el programa. "Soy muy amigo de muchas personas que han pasado por aquí y el cariño no se rompe, no se puede romper el cariño simplemente porque la persona, como ha pasado antes, alguien se ha ido de aquí hace años porque no estaba de acuerdo con algo y se fue y seguimos siendo grandes amigos. Eso es muy importante", aseveró. "Nunca puedes cambiar el cariño sincero por una situación que tenga que ver con el trabajo".

