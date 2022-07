Juan Manuel Cortés comparte inesperada noticia: "Les pido oraciones para mi mamá" Desde su natal Colombia hasta donde viajó para estar con su progenitora, el que fuera colaborador de Suelta la sopa compartió que la encontraron un cáncer y ha de pasar por quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos días complejos para Juan Manuel Cortés y su familia. El periodista puso rumbo a su país natal, Colombia, para acompañar a su madre en un proceso de salud inesperado. A través de sus redes sociales, el conductor dio a conocer la noticia de que su mamá había sido diagnosticada con un cáncer, enfermedad que no le es desconocida a ninguno. Ella lo sufrió hace años en el estómago y su hijo en el sistema linfático. Ambos lo superaron y Juanma está convencido que en esta ocasión será igual, sobre todo porque se trata de algo más localizado, pequeño e in situ. Por medio de un video junto a ella, explicaron con detalle de qué se trata y pidieron oraciones a sus seguidores para que todo salga bien. A su mamá le salió una mancha en la rodilla que al ser revisada descubrieron que era un melanoma. "Debajo de la piel tiene células que hay que remover", explicó su hijo en este video explicativo donde ambos se mostraron esperanzados y con mucha fe. La buena noticia es que fue detectado a tiempo y en una fase muy inicial, lo que cambia todo para bien. Aunque su progenitora es muy creyente y se ha estado preparando para este momento, Juanma igual ha pedido las oraciones de su público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les pido el gran favor de que oren por mi mamá", expresó. Las que él recibió en 2015 cuando sufrió esta misma enfermedad, las recibió con tanta fuerza que está convencido que hicieron su trabajo. "La oración tiene demasiado poder... tiene una resonancia en el cielo de una forma impresionante", expresó el que fuera colaborador de Suelta la sopa. Juan Manuel Cortes Credit: Instagram/ Juan Manuel Cortes Juanma contó con su madre en todo su proceso y ahora es él quien no se separará de ella, sobre todo en estos días en que tendrá una cirugía y su posterior recuperación. "Bendito sea Dios, lo detectaron a tiempo, y va a ser un procedimiento relativamente sencillo. Gracias por su buena vibra y sus buenos deseos. ¡Bendiciones!", agradeció.

