Juan Manuel Cortés y su pareja y socio Carlos Augusto alcanzan el éxito en el mundo de los negocios El periodista colombiano y su pareja consiguieron recientemente un importante logro por el que fueron reconocidos en un evento en Los Ángeles y en el que, por primera vez en los 15 años que tienen ya de relación, aparecieron públicamente de la mano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Augusto y Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés y su pareja y socio Carlos Augusto | Credit: Cortesía Del mundo del entretenimiento al de los negocios. La vida de Juan Manuel Cortés ha dado un giro de 180 grados en el terreno profesional desde que llegara a su fin el programa ¡Suelta la sopa! El que fuera director de contenido y panelista del extinto programa de Telemundo triunfó en la pequeña pantalla y ahora también triunfa en el mundo de los negocios de la mano de una marca de productos veganos para el cuidado del cabello, la piel y el bienestar. Una aventura que comparte desde hace más de tres años junto con su pareja y socio, el actor y chef Carlos Augusto Maldonado, y que no ha dejado de darle alegrías. El periodista y empresario colombiano y su compañero alcanzaron recientemente un importante logro por el que fueron reconocidos días atrás en un evento de la compañía en Los Ángeles. "Hoy en Los Ángeles, junto con mi compañero y socio Carlos Augusto vivimos una experiencia realmente emocionante al ser reconocidos en el tercer lugar entre los que más clientes hemos inscrito en los últimos 12 meses en el negocio que hacemos juntos desde hace más de 3 años", compartió emocionado Juan Manuel desde su perfil de Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores. Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés y su pareja y socio Carlos Augusto | Credit: Cortesía "Carlos y yo hemos trabajado de la mano, con mucha entrega, pasión y disciplina para ofrecerles a nuestros clientes soluciones específicas para sus necesidades de piel, cabello o bienestar del organismo, con los mejores productos veganos del mercado", agregó. Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés y su pareja y socio Carlos Augusto | Credit: Cortesía El periodista y su pareja subieron juntos al escenario de la mano, siendo esta la primera vez que aparecen públicamente de la mano en los 15 años que tienen ya de relación. La ocasión sin duda lo merecía y, aunque ambos tenían miedo de los comentarios que pudieran suscitarse, la reacción de los asistentes no pudo ser más positiva. Juan Manuel Juan Manuel Cortés y su pareja y socio Carlos Augusto | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Somos los primeros hombres en ser reconocidos de esta forma en un negocio dominado por mujeres", contó el periodista a través de las redes sociales, "pero en el que los hombres también tenemos la oportunidad de ganar mucho dinero trabajando desde la casa, sin jefes y sin horarios… Bendito Dios que nos ha permitido triunfar de esta manera tan increíble". Si bien nunca lo han ocultado, Juan Manuel y Carlos Augusto han mantenido siempre su relación en un discreto segundo plano. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta de ello. Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés y su pareja y socio Carlos Augusto | Credit: Cortesía Ahora, con motivo de este nuevo éxito en sus negocios, ambos encontraron la oportunidad perfecta para dar este importante paso y presumir por primera vez de su amor públicamente. ¡Muchas felicidades!

