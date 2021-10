El mensaje de Juan Manuel Cortés tras el anuncio de que Suelta la Sopa sale del aire El reconocido periodista colombiano Juan Manuel Cortés, panelista y uno de los creadores de Suelta la Sopa (Telemundo) compartió este mensaje después del anuncio de que el programa saldrá del aire en diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El anuncio de que Suelta La Sopa saldrá del aire después de 8 años en la pantalla de Telemundo dejó a muchos en shock. Así lo confirmó Telemundo a People en Español via un comunicado. Aún no se ha revelado qué programación tomará su lugar. "A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus ocho años en el canal, Suelta la Sopa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia lo último en noticias de entretenimiento y celebridades", expresó la cadena, agradeciendo a su equipo por su dedicación. El programa de farándula es presentado por Jorge Bernal y tiene como panelistas a Juan Manuel Cortés, Luis Alfonso Borrego, Aylín Mujica, y Orlando Segura. En el pasado también contó con la presencia de panelistas como Carolina Sandoval y Verónica Bastos, entre otros talentos. Suelta La Sopa Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Su presentador Jorge Bernal no ha dado declaraciones al respecto ni se ha pronunciado sobre el fin del programa en redes sociales. El presentador cubano compartió hoy una foto en Instagram con su hija Kylie vestida con su uniforme escolar con el mensaje: "enamora'o". Sin duda su familia será una gran fuente de apoyo en este momento de transición. Jorge Bernal Credit: Instagram/ Jorge Bernal Por su parte, el periodista colombiano Juan Manuel Cortés, panelista y director de contenido de Suelta La Sopa, tampoco ha dado declaraciones sobre el fin de este capítulo profesional. El sobreviviente de cáncer compartió un mensaje lleno de esperanza en Instagram. Juan Manuel Cortes Credit: Instagram/ Juan Manuel Cortes "Gracias Dios por un día más de vida, por un día más de trabajo y por tanto amor que me rodea. Después de un rato de meditación, oración y terapia física, ya son las 7 am y estoy listo para ir a preparar el show de hoy. Nos vemos a las 3pm/2c en @sueltalasopatv", expresó. Carolina Sandoval, quien se fue del programa en el 2020, dijo a People en Español sobre el fin de SLS: "Todo lo que sucede es para bien...Hasta lo malo es bueno". Por ahora el resto del equipo del show no ha reaccionado al anuncio.

