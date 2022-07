¡El emotivo reencuentro de Juan Manuel Cortés con su papá después de 9 años sin verse! Casi una década después de su último encuentro, el comunicador colombiano compartió de lo más emocionado cómo fue volver a abrazar a su progenitor, Roberto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Juan Manuel Cortés llegaba a su tierra, Colombia, para acompañar a su mamá en una operación importante. Tras encontrarle un incipiente cáncer en la piel, conocido como melanoma, el conductor no dudó en volar a su país y estar a su lado, tal y como ella lo estuvo cuando él pasó dicha enfermedad, ya superada. Todo ha salido de maravilla. Por fortuna, su mami está muy bien y el proceso avanza adecuadamente. Con ella de la mano, el comunicador ha estado a su lado para apoyarla y hacerle la mejor de las compañías en esta etapa de recuperación. Durante su reencuentro con Colombia, el presentador ha vivido momentos que le están dejando una gran huella en el corazón y que se traerá a Miami como grandes regalos. Entre ellos, el volver a ver a su papá después de casi una década sin estar juntos físicamente. "Les presento a mi papá" "Uno de mis mejores momentos en Colombia fue volver a ver a mi papá, después de 9 años de no vernos en persona, porque él no podía viajar a USA, y yo no podía viajar a Colombia. Pero este fue el encuentro más especial que he tenido con él. La pasamos increíble. Gracias Dios por este reencuentro tan especial", escribió Juanma emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante esta hermosa charla entre padre e hijo hablaron de muchas cosas, de sus similitudes, del estado de salud del señor, de su felicidad por volver a estar juntos y sus salidas a deleitarse con la rica comida colombiana. Un encuentro más que entrañable que papá Roberto aseguró querer que se repitiera pronto. La estancia de Juan Manuel en su tierra natal está siendo un encuentro también consigo mismo, sus recuerdos, sus raíces y sus ilusiones. Está aprovechando para vivir experiencias únicas como esta, lanzarse en parapente. "En la vida hay que atreverse a hacer cosas nuevas. El que no hace nada nuevo, no consigue nada nuevo", escribió emocionado. Él lo está cumpliendo al pie de la letra.

