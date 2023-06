Su novia, su hija... El lado más personal del chef Juan Manuel Barrientos de Top Chef VIP El juez de la competencia culinaria de Telemundo es padre de una niña y mantiene desde hace 2 años un feliz noviazgo con una guapa y joven modelo colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Manuel Barrientos Juan Manuel Barrientos, juez de Top Chef VIP | Credit: Telemundo; Instagram María Antonia Idárraga Laura Zapata, Arturo Peniche, Sara Corrales, Sebastián Villalobos y compañía tienen cada noche la difícil tarea de lograr conquistar el paladar de tres estrictos jueces en la segunda temporada de Top Chef VIP, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. Entre ellos se encuentra el reconocido chef colombiano Juan Manuel Barrientos, creador y fundador de la cadena de restaurantes El Cielo en Medellín, Bogotá, Miami y Washington, D.C, quien es uno de los jueces más queridos de la competencia culinaria de Telemundo. Ganador de una estrella Michelin por su restaurante El Cielo en Washington D.C., Barrientos forma parte de la lista de los 50 mejores chefs de América Latina. Juan Manuel Barrientos Juan Manuel Barrientos | Credit: TELEMUNDO Pero el éxito no solo sonríe al carismático chef de 40 años en el terreno profesional. Barrientos mantiene desde hace dos años un noviazgo con la modelo colombiana María Antonia Idárraga, quien es menor que él, que marcha a las mil maravillas. Juan Manuel Barrientos Juan Manuel Barrientos y su novia María Antonia Idárraga | Credit: Instagram María Antonia Idárraga Ambos celebraron recientemente su segundo aniversario de novios con románticos mensajes que se dedicaron a través de las redes sociales. "Dos años increíbles en contra de todo pronóstico donde siempre ganó el amor. Que increíble y maravilloso el momento en el que estamos. Que Dios nos permita caminar de la mano muchísimos años más. Que siempre el amor y la inteligencia emocional nos guíen por los senderos más complejos y las sonrisas abunden en los días de sol", escribió Barrientos desde su perfil de Instagram, donde supera el millón de seguidores. Juan Manuel Barrientos y su novia María Antonia Idárraga Juan Manuel Barrientos y su novia María Antonia Idárraga | Credit: Instagram María Antonia Idárraga "Han sido dos años de mucha tolerancia, comprensión, pero sobre todo amor. Gracias por amarme, escucharme, abrazarme, tenerme tanta paciencia, por enseñarme que con amor todo se resuelve más fácil. Amo también tus chistes malos y que me cocines tan rico. No te alcanzas a imaginar todo lo que te amo. Eres increíble. Por muchísimos más", compartió por su parte su novia. Juan Manuel Barrientos Juan Manuel Barrientos y su novia María Antonia Idárraga | Credit: Instagram María Antonia Idárraga Es papá El chef tiene una hija fruto de una relación anterior. La niña se llama Azul y es su tesoro más valioso y su razón de ser. "Ver crecer a Azul a mi lado no tiene precio", escribía a principios de año en las redes sociales. Juan Manuel Barrientos Juan Manuel Barrientos y su hija | Credit: Instagram Juan Manuel Barrientos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barrientos ama compartir momentos con su princesa, como muestran las incontables imágenes y videos que se pueden encontrar en su perfil de Instagram en los que presume de su compañía. "Azul eres magia", fueron las palabras con las que compartió una foto de la niña en 2022.

