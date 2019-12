Juan Luis Guerra fue operado del corazón en una intervención "breve y exitosa" El cantante dominicano Juan Luis Guerra se encuentra en plena recuperación después de someterse a una cirugía cardiovascular. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante dominicano Juan Luis Guerra se encuentra en plena recuperación tras someterse a una operación del corazón el miércoles. De acuerdo a su portavoz, Severo Rivera, la intervención quirúrgica fue “breve y exitosa”. Según reportes, la cirugía se llevó a cabo en el centro de salud del Distrito Nacional en Santo Domingo, y se espera que el cantante de 62 años se recupere satisfactoriamente durante las fiestas decembrinas, para las cuales permanecerá en casa. Su operación tomó por sorpresa a los fanáticos del bachatero que ignoraban que él padeciera algún problema de salud. Guerra no había compartido que se sometería a algún procedimiento médico, por lo que la noticia preocupó a algunos de sus seguidores. Sus mensajes de apoyo y buenos deseos, sin embargo, no se hicieron esperar y en las redes sociales estos han expresado su sentir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se espera que Guerra se recupere a tiempo para asistir a la entrega de los premios Grammy el 26 de enero en Los Ángeles, donde está nominado en la categoría de Mejor Disco Tropical Latino por su álbum Literal. En noviembre el dominicano se llevó a casa dos premios Latin Grammy por el mismo disco. Advertisement

