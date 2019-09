Juan Luis Guerra listo para revolucionar Nueva York con su gira Literal By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Juan Luis Guerra está de celebración pues ha sido nominado a recibido cuatro nominaciones a los Premios Latin Grammy este año en cuatro categorías: Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical por su más reciente álbum LITERAL, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical, por su exitoso sencillo “Kitipun”. Pero aparte de las nominaciones al esperado galardón, el artista dominicano se encuentra de gira donde resalta el contenido lírico y la magia que tiene al interpretar cada tema en los que fusiona diferentes ritmos como la bachata, el son, la salsa, el jazz y el merengue, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gran gira Literal Grandes Éxitos de Juan Luis Guerra y 4.40 dio comienzo en la ciudad de Boston el jueves y continuará al área tri estatal, haciendo parada en el Newark, NJ, donde miles de neoyorquinos se darán cita para ver al grande de la música caribeña. Image zoom Cortesía “Estoy muy feliz de regresar a New York con mi nueva gira “Literal Grandes Éxitos.” Vamos a pasarla muy bien”, dijo el cantautor a People En Español. El álbum LITERAL, que cuenta con la composición, musicalización, arreglos y producción a cargo de Guerra y la coproducción de Janina Rosado, incluye otros temas como “Má Pa’ Lante Vive Gente”, “Cantando Bachata”, “Son a Mamá”, “No Tiene Madre”, “Me Preguntas”, “El Primer Baile, y “Merengue de Cuna”, dedicado a su primer hijo Jean Gabriel. Luego de Nueva York, el cantante recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos como Miami, Houston, Los Ángeles, Washington y Orlando. ¿Qué hace que el éxito de Juan Luis Guerra prevalezca a través de los años? Su esposa tuvo mucho que ver, dijo a People En Español. Sobre su más reciente sencillo, “Kitipún”, Guerra narra posesiones compartidas con su esposa. “[Es] una forma de decir: todo lo que tengo, aún las cosas más sencillas y cotidianas, son tuyas”, confiesa. ¿Qué disfrutas en su tiempo libre? Leer la Biblia, la palabra de Dios me da la paz, cuidar a mis perritas y disfrutar de los pinos del patio. Amor, paz y una vida bendecida parece ser la clave del éxito para JLG. ¡Enhorabuena! La gran gira Literal Grandes Éxitos de Juan Luis Guerra y 4.40 hará una parada en el área tri-estatal, donde miles de neoyorquinos se darán cita para ver al grande de la música caribeña. La gran gira Literal Grandes Éxitos de Juan Luis Guerra y 4.40 hará una parada en el área tri-estatal, donde miles de neoyorquinos se darán cita para ver al grande de la música caribeña. Empezar galería Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Juan Luis Guerra listo para revolucionar Nueva York con su gira Literal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.