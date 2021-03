El cirujano de las estrellas Juan José Duque fue detenido en México El médico estético pasó a disposición judicial por presunta posesión de drogas y arma de fuego. La Fiscalía de Justicia de la capital confirmó su arresto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su nombre ha dado mucho que hablar en los últimos meses, sobre todo en el mundo del entretenimiento, y no precisamente para bien. En enero era el Rey Grupero, novio de Cynthia Klitbo, quien a través de un video mostraba su apoyo a supuestas víctimas de Juan José Duque, cirujano plástico de estrellas de renombre, por sus presuntas malas prácticas. Ahora es la justicia mexicana la que confirma su detención la tarde del 27 de marzo, tal y como dejó saber la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta posesión de drogas y arma de fuego. "Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cumplimentaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, que dieron como resultado el aseguramiento de dos personas, dosis de aparente droga, un arma de fuego y documentación diversa", lee el mensaje de Twitter de la cuenta oficial de la fiscalía junto a imágenes del arresto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa Chisme No Like fue el primero en mostrar fotos en exclusiva del momento de la detención de Duque. Javier Ceriani y Elisan Beristain compartían en primicia este contenido en sus redes sociales. Por su parte, el periodista Carlos Jiménez compartía en Twitter el falso título que presumía el supuesto cirujano para ejercer dicha profesión. El documento fue hallado durante la detención junto a sustancias ilegales como la marihuana y la cocaína, tal y como informa el reporte oficial. Juan José Duque, denunciado anteriormente por varias víctimas de lesiones por su mala praxis, fue defendido a capa y espada hace un mes por el actor Alfredo Adame. Además, el falso cirujano solía compartir en sus redes imaágenes con personalidades del medio como Marjorie de Sousa, Ana María Alvarado y Lucía Méndez, entre otras. Duque compartía orgulloso estas imágenes con celebridades para promocionar su clínica Health and Medic Corporate. Por ahora, el falso cirujano sigue bajo arresto mientras el caso sigue su curso.

Share options

Close Login

View image El cirujano de las estrellas Juan José Duque fue detenido en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.