Juan Ignacio Riquelme, de periodista deportivo a empresario Conoce a Juan Ignacio Riquelme quien cada día se consolida más como periodista deportivo y ahora tiene una nueva aventura en los negocios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Juan Ignacio Riquelme tiene 29 años, su experiencia profesional como periodista deportivo es mayor a una década; así, tras iniciar su carrera en Argentina, ahora trabaja en Miami, Florida, y cada día se consolida más. "Tuve la suerte de ir creciendo, paso a paso, y hoy en día he logrado cierto posicionamiento", mencionó a People en Español. "Desde que llegué a Miami, en 2021, también he tenido la posibilidad de hacer la cobertura en otros eventos muy importantes del ámbito deportivo que no solamente tienen que ver con el fútbol soccer, que si bien es mi especialidad, he tenido la suerte de estar en los eventos más importantes", agregó. "Me desempeño tanto el televisión, como medios gráficos y radio". El locutor de radio descubrió desde niño su pasión por los deportes y se preparó para ello; además, estudió de forma paralela la licenciatura en negocios y es de donde "viene mi lado emprendedor". Esta otra profesión le ha permitido desarrollarse en un nuevo ámbito y convertirse en fundador, junto a otras personas, de una compañía que produce eventos llamado Met Group. Juan Ignacio Riquelme Credit: Sofía Musacchio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estudié esta licenciatura en negocios. Siempre me dio intriga incursionar y mezclar ambos mundos. Surgió la idea de armar una productora de eventos que, por suerte, está funcionando bien. Organizamos eventos, también hacemos desarrollo de estrategias de comunicación para empresas", explicó. "Nos caracterizamos por hacer eventos de categoría. Si bien, la empresa realiza todo tipo de eventos desde la cover party para una revista, un casamiento, un cumpleaños, un evento familiar. Tratamos de hacer eventos, mezclándole con el tema del periodismo y los medios donde siempre haya celebridades invitados. Eventos grandes en locaciones importantes; esa puede ser la principal diferencia". Juan Ignacio Riquelme Credit: Juan Ignacio Riquelme Instagram Ahora, el comunicador debe lidiar con sus compromisos como periodista y sus responsabilidades como empresario; lo cual, le ha sido un poco complicado. El tiempo y la dedicación son mi mayor obstáculo", confesó. "Esto es un mercado nuevo en el ámbito de los negocios y en otro país, eso puede representar otro desafío". "El mayor acierto, puede parecer cliché, volcarse a hacerlo, animarse y ponerle la mayor dedicación posible", Juan Ignacio Riquelme Juan Ignacio Riquelme Credit: Juan Ignacio Riquelme Instagram Juan Ignacio Riquelme se considera "curioso" y "metódico" en el ámbito profesional y "soñador" a nivel personal; por ello, no duda que un día podrá entrevistar a Leonel Messi "mano a mano". Mientras tanto, continúa trabajando en su blog, el programa de radio que recientemente estrenó y en la televisión; así como en su compañía. "Soy una persona común y corriente; me gusta viajar, practicar deporte en mi tiempo libre", reveló. "Siempre trato de ir por más, de superarme día a día, tanto en lo profesional como en lo personal; seguir desarrollándome en los dos ámbitos", continuó. "El mayor acierto, puede parecer cliché, volcarse a hacerlo, animarse y ponerle la mayor dedicación posible. También la voluntad de hacerlo".

