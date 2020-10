Close

"Juan Gabriel y yo fuimos hijos del desprecio", confiesa la India La India está convencida de que ha llegado el momento de dar a conocer su triste historia. Pretende hacerlo en un libro y una bioserie para televisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir “Celia [Cruz] tuvo su serie, Juan Gabriel también” y “ahora, más que nunca, es necesario que yo lo haga”. Este es el sentir de La India, quien encontró en dichos cantantes un apoyo fundamental. La intérprete de “Sedúceme” asegura que su cercanía con el Divo de Juárez la hizo descubrir las similitudes entre ambos, con padres que los rechazaron y les negaron su cariño. RELACIONADO: La India se confiesa sobre su íntima relación con Juan Gabriel Image zoom Omar Cruz “Me identificaba mucho con él. Juan Gabriel y yo fuimos hijos del desprecio”, confesó la India a People en Español. “Fue hasta encontrar la música que nos dimos a querer con un público y nos sentíamos tan felices de poder estar en un escenario”. Image zoom Photo¬¨¬©2014: ZUMAPRESS/The Grosby Group Ahora, Linda Bell Viera Caballero, nombre real de la intérprete, quiere escribir su historia y llevarla a la televisión. Pretende narrar “todo lo que tuve que sufrir para llegar hasta donde estoy” y también “inspirar a muchas niñas y mujeres alrededor del mundo” para que “luchen por sus sueños” pese a los obstáculos que se les presenten. “Es un sueño hacerlo; poner en pantalla mi vida”, comentó. “Viví muchos engaños, fui hija del desprecio con mi propia sangre. Me hice famosa solita, tan jovencita. Se me dijo que no iba a lograr hacer nada, no iba a hacer nada, no iba para ningún lado cantando”. Image zoom Courtesy of Netflix Justamente, una de las personas que le prodigó cariño y apoyo incondicional a la compositora fue Celia Cruz, quien se convirtió en su madrina de bautizo y fue su mentora musical. Por ello, ahora le dedica un reconocimiento póstumo con el concierto streaming titulado India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz, el cual fue concebido en el 2019 y estaba planeado para convertirse en un tour. Sin embargo, “no quería que esta pandemia paralizara este gran homenaje” y decidió hacerlo de manera digital. Image zoom “Celia era una mujer que tenía una energía tan positiva, tan llena de luz y de amor. Era una persona que nos contagiaba con su dulzura, con su ‘azúcar’. Ella me enseñaba mucho”, relató. “Yo nada más me dejaba guiar de esa reina, que fue una maestra. Me apoyaba muchísimo. A mí no me molestaba que ella me educara, que me regañara, porque sé que todos sus consejos eran para el bien de mi carrera”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz se transmitirá el próximo 24 de octubre a las 8:00 p. m. a través de lamusica.com y tendrá varios invitados sorpresa que compartirán el escenario con la India en el Centro de Bellas Artes de San Juan, Puerto Rico.

