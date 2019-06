Aida Cuevas niega que Juan Gabriel sea el padre de Rodrigo, su hijo mayor

Hace unos días, Joaquín Muñoz, el ex manager de Juan Gabriel, aseguró que Rodrigo, el primogénito de Aida Cuevas, era hijo del fallecido Divo de Juárez; quien supuestamente utilizó inseminación artificial en la cantante para convertirse en padre. Ahora, la representante de música vernácula desmiente por completo esta información.

“Por supuesto esto no se va a quedar así. Es la calumnia más grande que me han hecho, la difamación y se están metiendo con mi honorabilidad; eso no lo voy a permitir”, advirtió Cuevas al programa mexicano de televisión Ventaneando. “Me parece de verdad bajísima esta nota, lo que está haciendo este señor [Joaquín Muñoz]”.

La cantante dejó claro que ya está realizando los trámites pertinentes para llevar este asunto a tribunales y se resarza el daño que le está ocasionando a su imagen como mujer, madre y profesional.

“Sacó esta noticia este tipo; no puedo hablar mucho del asunto porque ya estoy con mi abogado”, reveló. “Este hombre no está para meterlo a la cárcel. Está para meterlo a un manicomio”.

Respecto a la reacción de su hijo Rodrigo ante esta delicada situación, Aida Cuevas aseguró sentirse tranquila porque siempre le ha dado un buen ejemplo a sus tres hijos, con quienes mantiene una excelente relación.

“Rodrigo no está enojado de eso porque me dice ‘mamá si hubiera mi papá, hubiera sido un honor haber sido hijo de Juan Gabriel. A mí lo que me molesta es que se metan con tu reputación mamá y no lo voy a permitir’”, explicó. “He sido una mujer recta, que me he dedicado nada más a trabajar, a sacar adelante a mis hijos”.