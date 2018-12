Supuestos hijos biológicos de Juan Gabriel no recibirán parte de la herencia del cantante

La batalla legal que entabló Joao Aguilera Rosales con el fin de impugnar el testamento de Juan Gabriel está por concluir. Ante ello, la albacea de el Divo de Juárez, Guillermo Pous, señaló que no habrá cambios en la herencia; por lo tanto, Joao y Luis Alberto Aguilera González, quienes han asegurado ser hijos biológicos del cantante, no recibirán ningún bien. Dejó claro que este último no realizó ningún trámite legal al respecto.

“[A Joao] en ningún momento se le ha reconocido ninguna clase de derecho. Se ha tenido por rechazado todas las imputaciones que haya hecho”, explicó Pous al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “El juicio que entabló el señor Rosales se encuentra en la última instancia, que es el amparo. Una vez que termine se tiene por concluida una definitiva del procedimiento. Del señor González, que es Luis Alberto, por esa parte no hemos sido notificados de ningún procedimiento”.

En lo concerniente a Xolumado, lugar donde habitó Juan Gabriel los últimos siete años de su vida y que ahora ha sido abierto como un centro de descanso, entrará en proceso legal, debido a que los propietarios se niegan a regresar los artículos que son propiedad del cantante tales como menage, muebles, utensilios de casa, vestuario y tres equipos de grabación, entre otras cosas.

“En un inicio, cercano a la muerte de Don Alberto [Aguilera Valadez], se hizo un inventario con notario público. Se tiene un inventario perfectamente detallado, además con fotografías, y se han negado a entregar todo. Es decir, el plan de ellos siempre fue abrir este consorcio de hospedaje en general para el público”, explicó. “Y lo que quieren es tener ese plus, decir que eran todos los bienes de Don Alberto y por eso se niegan a devolverlo”.