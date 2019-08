Juan Diego Covarrubias y su esposa ¡se separan! A poco más de un año de la boda, el actor mexicano y la conductora Edna Monroy han decidido tomar caminos diferentes. By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El actor mexicano Juan Diego Covarrubias, protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como De que te quiero te quiero y La vecina, y su esposa, la conductora Edna Monroy, han decidido poner punto final a su matrimonio tras poco más de un año de casados –la pareja se casó por lo civil en marzo de 2018. La noticia, que corría como la pólvora desde hace varias semanas en diferentes medios de comunicación en México, fue confirmada este miércoles por la propia Edna a través de un comunicado de prensa que se encargó de compartir a través de sus redes sociales. Image zoom Juan Diego Covarrubias y su exesposa. Mezcalent “Por medio del comunicado hago de su conocimiento de manera OFICIAL la decisión que hemos tomado de manera mutua y respetuosa mi exesposo y yo de seguir nuestros caminos en esta vida, ahora por separado”, informó la guapa presentadora experta en yoga y fitness, quien prefirió guardarse para ella los detalles de la ruptura al tratarse de un tema tan personal y privado. “Este comunicado tiene la firme intención de hacerles saber a ustedes medios de comunicación, amigos y gente cercana que los motivos de divorcio son personales y como tal permanecerán; refuerzo mi idea de no dar declaraciones al respecto pues las decisiones, repito, han sido tomadas en un plano de paz y respeto pleno”, dejó claro. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Diego y Edna llevaban más de un año intentando sin éxito tener un hijo. Tanto deseaban ser padres que el galán de telenovelas y la presentadora llegaron a someterse a varios métodos de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, pero desafortunadamente nada dio resultado. “La espera duró un mes para ver si los embriones lograban implantarse, y al final, entre los dos exámenes de sangre que me hice que decían que mis hormonas estaban muy bajas (o sea, que no estaba embarazada) y que llegó mi regla, una gran tristeza se apoderó de mi. Después de todo el tratamiento, de que llevé todo al pie de la letra, de todo lo que hicimos juntos, no se logró”, contaba en julio del año pasado Monroy sobre la fecundación in vitro que se había realizado. Advertisement EDIT POST

