Juan Diego Covarrubias revela su experiencia cuando su novia dio positivo a COVID-19 a un día de dar a luz Un complicado momento vivió Diego Covarrubias cuando Renata Haro, su novia, dio positivo a la prueba de COVID-19. El problema es que la joven estaba a solo momentos de parir a su primera hija. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A un día de dar a luz, Renata Haro, novia de Juan Diego Covarrubias, dio positivo a la prueba de COVID-19; lo cual, representó para la joven y el actor un gran motivo de preocupación. "Renata ya estaba a punto de parir, nos recibieron y nos pusieron en un cuarto con medidas un poco estrictas y con la sorpresa de que el día que nos dieron los resultados nos dijeron 'Juan Diego está negativo, pero resulta que Renata es positiva", relató Covarrubias al diario mexicano El Universal. "Dije 'no puede ser, debe haber un error, porque ¿por qué ella sí y yo no?'. Nos hicieron tres pruebas más, pero seguía saliendo el mismo resultado". Este diagnóstico representó un reto para la pareja, debido a que después del nacimiento de la bebé, la madre debutante debió ser trasladada a otro hospital especializado en el virus. Mientras el actor y su hijita regresaron a casa solos, por lo que el protagonista de la telenovela Diseñando el amor tuvo que enfrentarse solo al cuidado de su pequeña. "Al día siguiente [del alumbramiento], me fui con mi hija a mi casa y estuvimos Renatita [nombre de la nena] y yo experimentando esto de conocernos; así [estuvimos] tres días", reveló. Juan Diego Covarrubias Juan Diego Covarrubias | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le daba su biberón con fórmula porque no se podía extraer alimento para Renatita por el tema de que su mamá estuvo aislada", agregó. "Estuvo complicado los primeros días, pero luego vino el aislamiento de Renata ya en la casa, en nuestro cuarto. Si podía ver a la bebé con cubrebocas". Juan Diego Covarrubias Juan Diego Covarrubias presenta a su hija Renata | Credit: Instagram Juan Diego Covarrubias Pese a todo, Juan Diego Covarrubias confiesa que "me siento muy afortunado de que no hubo síntomas para Renata". Ahora, los nuevos padres disfrutan plenamente de su bebé. "Hay tanto amor que la libramos los tres".

