Juan Diego Covarrubias presenta a su hija: "Llegó a cambiarnos la vida de manera radical" El actor de la exitosa telenovela Vencer el desamor (Univision) debutó recientemente como papá y este miércoles compartió la primera foto de la recién nacida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras que en la ficción el título de papá le queda grande, como podemos ver cada noche en la exitosa telenovela Vencer el desamor (Univision), en la vida real Juan Diego Covarrubias no puede estar más emocionado con la reciente llegada al mundo de su hija Renata. A días de su nacimiento, el actor mexicano presentó este miércoles al mundo a la recién nacida a través de las redes sociales con una tierna foto en la que también aparece su bella pareja. "Les presentamos a Renata Covarrubias Haro. Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien", reconoció el intérprete de 33 años en Instagram. Image zoom Juan Diego Covarrubias presenta a su hija Renata | Credit: Instagram Juan Diego Covarrubias "Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mí, ahora que por fin Renata está con nosotros ya lo siento y lo entiendo con todas sus letras. No podemos estar más felices de conocerla y de tenerla en nuestros brazos para llenarla de amor y muchísimos besos", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primeriza mamá también compartió en su perfil de Instagram la tierna instantánea acompañada de unas palabras que describen a la perfección su estado actual. "Muchas personas me dijeron que en cuando naciera mi chiquita iba a conocer otro tipo de amor. Sin pensarlo dos veces puedo decir por los dos [refiriéndose también a Juan Diego Covarrubias] que tenerte ha iluminado nuestra vida de una manera que no conocíamos. Desde que estabas en mi panza te amábamos sin conocerte y ahorita que te tenemos en nuestros brazos conociéndote cada día más, no hay experiencia más bonita. Te amamos", escribió. En Vencer el desamor, Covarrubias interpreta a Eduardo Falcón, el padre de Tadeo (Iker García) y pareja de Ariadna (Claudia Álvarez). Image zoom Juan Diego Covarrubias es Eduardo Falcón | Credit: Cortesía TELEVISA Contador de profesión, es el hijo 'consentido' de Bárbara (Daniela Romo). Atractivo, simpático y manipulador, pero también egoísta y muy ambicioso. No se lleva bien con su hermano Álvaro (David Zepeda) ya que en el fondo le tiene envidia. La telenovela se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

