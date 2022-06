Juan Diego Covarrubias y su esposa hacen un anuncio muy importante: "Estamos muy felices" El actor mexicano Juan Diego Covarrubias y su esposa Renata Haro han compartido con sus seguidores una noticia que les cambiará la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Diego Covarrubias y su familia Juan Diego Covarrubias y su familia | Credit: Juan Diego Covarrubias/IG Juan Diego Covarrubias y su esposa Renata Haro han compartido con sus seguidores una noticia que les cambiará la vida. Se trata del anuncio de que esperan su segundo hijo, que llegará al mundo en unos meses para completar la felicidad de la familia. "Estamos muy felices de al fin poder compartir esta gran noticia, para principios de diciembre seremos 4!!!!!", dijo el actor mexicano en sus redes sociales. "Que empiecen las apuestas, ¿Qué va a ser, niña o niño? Las amo @renataharoptt @renicovaharo vamos a ser todavía más felices!!!!", añadió. Covarrubias también le envió un emotivo mensaje al bebé que está por llegar. "Bebé que vienes en camino, gracias por escogernos como familia, te vamos a amar (ya te amamos) y a cuidar muchísimo, estamos loquitos pero llenos de muchísimo amor, te vas a divertir tanto ya verás!", aseguró. La pareja tuvo en 2020 a su hija Renata, una pequeña a la que adoran y que llegó a alegrarles los días. "Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien", dijo en ese entonces el actor. "Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mí", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Covarrubias y Haro hacen una hermosa pareja, y no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos. A la joven, por su parte, le encanta ser madre. "Muchas personas me dijeron que en cuando naciera mi chiquita iba a conocer otro tipo de amor. Sin pensarlo dos veces puedo decir por los dos que tenerte ha iluminado nuestra vida de una manera que no conocíamos", dijo cuando nació su primera hija.

