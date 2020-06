"Sé que él nos cuida desde el cielo": Juan Diego Covarrubias reaparece a dos meses de la muerte de su padre El protagonista de exitosas telenovelas como De que te quiero, te quiero y La vecina perdió hace dos meses a su padre, pero no ha sido hasta ahora cuando ha compartido la noticia en sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llevaba varios meses alejado de las redes sociales y eso solo podía significar que algo había sucedido a su alrededor, algo que probablemente le había causado mucho dolor. Y así ha sido. Juan Diego Covarrubias, el protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como De que te quiero, te quiero y La vecina, reapareció este miércoles en Instagram con una emotiva publicación dedicada a su padre, quien falleció a principios de abril. Una dolorosa noticia que el actor mexicano no había tenido ánimos de compartir con sus seguidores hasta ahora que ya han pasado dos meses y ha podido asimilar lo sucedido. Image zoom Juan Diego Covarrubias "Hoy se cumplen 2 meses de su partida y no ha habido un minuto en el que no lo extrañe", expresó el intérprete de 33 años por medio de su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy estoy tranquilo porque sé que él nos cuida desde el cielo, pero cómo me hace falta abrazarlo y platicarle tantas cosas como lo hacíamos antes. Fue el mejor papá, pero sobre todo fue mi mejor amigo. Estoy inmensamente agradecido con él por haberme amado, cuidado, guiado, escuchado y enseñado tantas cosas que no tienen precio. Lo llevaré en mi mente y en mi corazón para toda la vida. Me haces falta papá. Te amo", concluyó su mensaje el actor. Tras meses de duelo, el actor se alista para regresar próximamente a los foros de grabación como parte del elenco protagónico de la nueva telenovela de Televisa Vencer el desamor. En esta historia que protagonizarán David Zepeda y Claudia Álvarez, Covarrubias dará vida a un personaje de corte antagónico que promete dar mucho de qué hablar. "Es humano, cada quien tiene sus antagonistas en la vida real, hay gente que nos lastima pero te aseguro que esa persona tiene su historia y el porqué", avanzaba meses atrás sobre su personaje.

Close Share options

Close View image "Sé que él nos cuida desde el cielo": Juan Diego Covarrubias reaparece a dos meses de la muerte de su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.