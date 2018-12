El actor argentino Juan Darthés niega haber violado a la actriz Thelma Fardin, quien denunció lo hechos durante una conferencia de prensa.

Darthés realizó una entrevista que reseña el diario El espectador, donde asegura que no cometió los hechos de los que se le acusa. “Nunca violé ni acosé a nadie. No existió lo de la violación. Tengo una bronca increíble. Esa noche ella [Thelma] golpeó la puerta de mi habitación. Se me insinuó, me quiso dar un beso. Yo la saqué, le dije ‘estás loca, tenés novio’. Yo le dije ‘tenés la edad de mis hijos'”, expresó Darthés al periodista periodista Mauro Viale.

Además, Darthés afirmó que lo único que le interesa en estos momentos es su familia. Alegadamente, indica que su carrera profesional se afecta con esto. “Yo ya estoy muerto. Está muerta la carrera, que ya no me importa. Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer. Lo único que quiero hacer es cuidar a mis dos pibes, a mi mujer”, afimó reseña la nota de El espectador.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 12, 2018

Fardin denunció en una conferencia de prensa, acompañada de otras actrices, que había sido violada por el actor Darthés, quien fue su compañero de reparto en la serie infantil Patito feo. “La colectiva Actrices Argentinas convoca a esta conferencia de prensa para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua en la Unidad Especializada de delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público por nuestra compañera Thelma Fardin contra Juan Darthés”, comentó la también actriz Laura Azcurra.

En un video presentado en la conferencia Fardin expuso: “Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que escuché a otra chica acusar a la misma persona. En 2009 estaba de gira en Nicaragua con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama y me bajó el short. Yo seguía diciéndole que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró”.