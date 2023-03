Esposo de Yadhira Carrillo podría salir de la cárcel El esposo de Yadhira Carrillo, Juan Collado, ha estado recluido en una prisión mexicana desde hace cuatro años; ahora surge una posibilidad real de que obtenga su libertad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes 28 de febrero de 2023, el diario mexicano El Universal dio que la delegación en Querétaro de la Fiscalía General de la República tenía desde el 2020 un acuerdo de no ejercicio de acción penal contra de Juan Collado, quien se encuentra en prisión, desde 2019, tras ser acusado de los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Dicho documento permaneció guardado todo este tiempo y representa la supuesta exoneración del abogado y su libertad. Ante ello, su esposa Yadhira Carrillo confiaba en llevárselo a su casa de inmediato. "Ya me imaginaba llevármelo de la mano; pero aquí estamos esperando para en el momento en el que surja, en el que sea, estar pendientes. Con mucho gusto les aviso para que puedan estar en ese momento, si me llego a enterar", explicó Carrillo a los medios de comunicación. "[Juan Collado] me dijo 'tiene que haber algún procedimiento, tenemos que confiar en las autoridades, confiar en la buena fe de la Procuraduría'. Nosotros siempre hemos sido personas respetuosas de la autoridad y hemos permanecido al margen de lo que ellos indiquen. Entonces, en eso estamos". La actriz confesó lo que representa para ella la posibilidad de tener a su marido nuevamente en casa. "No puedo ni hablar, estoy muy emocionada y aquí esperando. Me quedaría aquí, por supuesto", reveló. Respecto a la posibilidad de que el abogado se reúna con Luciano y Carlo, los hijos que tuvo con Leticia Calderón, la exreina de belleza aseguró que sucederá en cuando esté libre. "Lo que estamos esperando es que vaya a verlos de manera inmediata. Es lo que más quiere, lo que más anhela", mencionó. "Lo primero que quiere hacer antes de ir a ver a su mamá, es ir a ver a sus hijos". Juan Collado y Yahdira Carrillo Juan Collado y Yahdira Carrillo | Credit: The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yadhira Carrillo reiteró la inocencia de Juan Collado y el compromiso hacia su cónyuge, quien de momento continúa en prisión. "Estamos seguros, por supuesto, que va a salir, porque es inocente absolutamente de todo", advirtió. "Llevamos aquí cuatro años y hasta hoy a Juan Collado no se le ha demostrado, ni ha habido un indicio de algo fuera de su lugar y se le ha investigado al cien por ciento", agregó. "Estamos cansados, muy cansados pero al pie del cañón como el primer día".

