Esposo de Yadhira Carrillo podría quedar libre pronto

El 9 de julio de 2019, Juan Collado Mocelo, esposo de Yadhira Carrillo, fue detenido y enviado a una prisión de la Ciudad de México acusado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, ha estado recluido teniendo el apoyo de la actriz quien lo visita cada vez que le es permitido. Ahora, se asegura que un recurso legal podría devolverle su libertad, según dieron a conocer medios de comunicación locales. Este procedimiento jurídico se conoce como Criterio de oportunidad, está establecido en el Artículo 21 constitucional y que es regulado por el Código Penal de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá desistir de ejercer acción penal en contra de un acusado bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado. Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR) podría autorizarle hacer uso de esta medida a cambio de proporcionar información sobre importantes políticos implicados en actos de corrupción. Sin embargo, hay versiones encontradas donde, por un lado, se asegura que ya hubo un acercamiento por parte de esta institución; mientras otras, niegan dicho encuentro. Por otro lado, Óscar Gregorio Herrera, juez de distrito, concedió un amparo a Juan Collado, resolución que canceló el auto de vinculación a proceso que se le dictó por un presunto desvío de 13.7 millones de pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua; lo cual, abre la posibilidad de que se acepte la petición de los abogados de Collado de continuar su proceso en libertad. Yadhira Carrillo y Juan Collado Yadhira Carrillo y Juan Collado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, hace un tiempo, Yadhira Carrillo confesó que sería "fantástica" la posibilidad de que su esposo Juan Collado estuviera libre. Habrá que esperar para saber si sale de la cárcel.

