Juan Collado, esposo de Yadhira Carrilllo, es operado de emergencia Tras presentar un cuadro delicado de salud, el esposo de Yadhira Carrillo, Juan Collado, fue sacado de prisión para ser intervenido quirúrgicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, está en prisión, desde julio de 2019, tras ser acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su situación le ha ocasionado diversos problemas de salud, tal como lo ha dado a conocer la actriz desde hace varios meses. Ahora, se informado que el abogado tuvo que se sacado de la cárcel y fue llevado al Instituto Nacional de Cardiología, en la Ciudad de México, debido a está atravesando por una delicada situación médica que puso en riesgo su vida. Fueron los hijos mayores de Collado quienes dieron a conocer lo que ocurre con su padre. "Se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria trivascular- con lesiones intermedias, la de mayor significancia en el segmento medio de la "DA" del 70%-; es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos", explicaron en un comunicado de prensa que ha sido retomado por medios de comunicación locales. "Dicho padecimiento, en términos generales, se trata de un accidente similar a un derrame cerebral, por lo que constituye una señal o advertencia de que esto último se presente en un futuro cercano, por lo que requiere de una atención especializada para descartar esa posibilidad. Es por ello, que debe permanecer bajo estricta vigilancia hasta lograr su estabilización y la recuperación de su salud". Yadhira Carrillo y Juan Collado Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante el problema, los médicos tomaron la decisión de practicarle una cirugía, según agregaron los familiares; además, han revelado que Juan Collado continúa delicado de salud. Hasta el momento, Yadhira Carrillo no se ha pronunciado sobre esta situación; sin embargo, desde la reclusión de su marido, ella acude a verlo cada vez que le es permitido por lo que se ha rumorado que debe estar en el hospital para asistirlo.

