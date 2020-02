¡Joy y su esposa publican romántica foto juntas en San Valentín y se dedican este emotivo mensaje! La cantante y su esposa han publicado por primera vez una foto juntas sin censura y con un romántico mensaje en este día tan especial. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por primera vez desde que anunciaran su unión en matrimonio, Joy Huerta y su esposa, Diana Atri han publicado su foto más romántica. Con motivo del día de San Valentín han querido compartir esta publicación, la viva imagen del amor verdadero y la unión de corazón. La cantante siempre ha cuidado y mimado su vida privada pero también ha sido muy generosa con sus seguidores al hacerles partícipes de momentos personales claves en su vida, como el nacimiento de su hija Noah y, en este caso, la preciosa historia de amor que vive con su esposa, a la que ha dedicado unas palabras que nos han emocionado. “Esta mujer, Diana Atri, es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida. No mostrar a mi familia es mi forma de protegerles aunque sea un poco de este mundo frívolo, vacío. De gente con doble moral que predican y juran que el mundo es solo blanco y negro, de los que sus creencias están sobre las de todos los demás. Gente que por temor a ver hacia adentro critican a los de afuera, porque les parece el camino fácil”, ha comenzado su escrito. La artista y feliz mamá felicitaba a todos por este día tan especial que celebraba junto al amor de su vida. Una vez más su mensaje es una declaración de principios, de transparencia donde pide que reine el respeto y en la que promueve la tolerancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposa, Diana, hasta ahora al margen de cualquier red social, ha hecho público su perfil en Instagram para compartir la misma foto con su amada y otro mensaje, más corto pero directo al corazón. Juntas han formado la familia de sus sueños y viven en una constante luna de miel. “Te amo con mi vida entera mi amor Joy”, le escribía enamorada. Un sentimiento tan bonito no se debe esconder jamás, sino al contrario, se ha de gritar a los cuatro vientos. Así lo ha hecho la feliz pareja y nosotros se lo agradecemos enormemente. ¡Feliz día de los enamorados! Advertisement

