¿Por qué Joy no lleva en el dedo el anillo de casada? Joy revela la razón por la que no lleva su anillo de casada en el dedo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir joy huerta Joy | Credit: JB Lacroix/ WireImage Jesse y Joy sacan su nuevo álbum Cliché e inician gira después de haber estado estos años de pandemia compartiendo con sus hijos en casa. "Cliché es el nombre del disco y cliché es el nombre de la gira, es un cliché", dijo Joy en entrevista con MezcalTV. "Otro cliché [es] que a nosotros nos encanta ponerle al disco el título por una canción que está dentro del disco que se llama así, ese es otro cliché", agregó Jesse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jesse & Joy Credit: Mezcalent Joy, después de tanto tiempo con tus hijos en pandemia, ahora ¿te van a acompañar en la gira? "Los hijos míos están muy chiquitos (1 y 3 años) y la verdad es que son tantas las ciudades, son tantos los cambios de horario, que es desajustarle mucho su rutina, porque son mucho de rutina y 'no me toques esa canción porque ando sensitive'". ¿Algún consejo que puedan compartir como papás? "Que disfruten cada segundo. Yo fui tía antes de ser mamá y yo veo ahora a mis sobrinas, y una tiene 9 y una tiene casi 18, entonces yo los estoy saboreando a fuego lento". "Justo cuando creen que de bebés pasa todo, ¡nooo! Ahora se vuelven teenagers, está bien. Yo creo principalmente que disfruten cada momento y sobre todo, como padres que nos acordemos que nosotros también pasamos por esa edad", contó Jesse. Joy, ¿Por qué llevas el anillo de casada como colgante? "Porque cuando me lo pongo en el dedo a mi hija le molesta, como le agarro la manita y ella me sujeta aquí con el pulgar, le molesta aquí el dedo que le agarro; entonces le agarro de la mano y me dice '¡quítatelo, me duele!', entonces ya, me lo puse aquí para no perderlo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué Joy no lleva en el dedo el anillo de casada?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.