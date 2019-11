Joy Huerta comparte su foto más tierna con su esposa y su hija. ¡Hermosa familia! La cantante ha enternecido las redes con una preciosa imagen de su esposa Diana Atri y su hija disfrutando de un domingo familiar en casa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido poquito a poco, pero por fin Joy Huerta nos ha hecho partícipes no sólo de su hermosa hija Noah en redes sociales, sino también de su vida en familia con su esposa Diana Atri. Hace unos días compartía su cita más romántica con su mujer mostrando una sexy foto de ambas. Ahora la cantante se ha quedado fuera de la foto para presumir a sus dos grandes amores en una instantánea de lo más entrañable. “Ellas ven fútbol y yo las veo a ellas”, ha escrito enamorada. En la fotografía madre e hija disfrutan del partido pero sobre todo de la belleza de estar juntas en casa y en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de su apretada agenda, Joy siempre saca tiempo para sus chicas. Ellas son su máxima prioridad y el tiempo en familia ocupa el primer puesto en su agenda. Es domingo y toca descansar, no hay concierto así que la cita es en casa, viendo fútbol y disfrutando de su compañía. La pequeña Noah está preciosa y parece que también interesada en ese deporte como su mami. Gracias querida Joy por compartir tan hermosa estampa. Advertisement EDIT POST

