Joy Huerta comparte la foto más HOT hasta la fecha junto a su esposa La publicación causó sensación entre los seguidores de la talentosa mexicana y el post acaparó una ola de comentarios y mensajes positivos. By Carolina Trejos Joy Huerta mantuvo la relación con su esposa en privado por bastante tiempo, pero el romance secreto ya es cuestión del pasado. La vocalista del grupo Jessie y Joy está más que enamorada de su esposa y dispuesta a gritarlo a los cuatro vientos. Así lo demostró en su última publicación en la que su esposa es la protagonista. "Mrs & Mrs on date night" (La señora y la señora en noche de cita), escribió la cantante mexicana en el calce de un selfie en la abraza a su esposa que luce un vestido y tacones. Ella, por su parte un traje a blanco y negro. La publicación causó sensación entre los seguidores de la talentosa mexicana y el post acaparó una ola de comentarios y mensajes positivos. Y es que Joy se está gozando su vida de esposa y mamá y su "universo se llenó" con la llegada de su bebé el mes de mayo. Su éxito en su grupo Jesse y Joy la tienen viajando de un lado para otro en conciertos multitudinarios. Pero a su lado siempre está ella, su hija Noah, de quien no piensa perderse ni un segundo, especialmente en estos primeros meses de vida. Image zoom (Photo by Victor Chavez/WireImage) En una de las tiernas publicaciones de su bebé en las redes, Joy Huerta compartió un entrañable video con su bebé donde le canta y arrulla feliz y orgullosa. Las imágenes llegan directo al corazón por el alto nivel de amor y ternura, ya que la chiquitina luce en la gloria y dormidita gracias a la dulce voz de su mamá.

