Joy comparte romántica foto con su esposa Diana Atri por primera vez tras anunciar su relación La cantante ha presentado oficialmente a la madre de su hija en una romántica imagen de las dos y un precioso mensaje. El amor es para gritarlo a los cuatro vientos y Joy Huerta así lo ha hecho. El anuncio hace unos meses de su matrimonio con Diana Atri y la llegada de su bebé, Noah, fue un ejemplo absoluto de generosidad y valentía. Siempre ha mantenido su vida privada precisamente así, privada, y ambas han preferido no difundir fotos suyas en redes ni ningún otro medio. Pero nuestra querida Joy ha hecho una hermosa excepción y nos ha regalado una de esas imágenes que te hacen creer en el amor y en la unión familiar. Lo hacía a través de su perfil de Instagram con una sensual foto junto a su sexy chica con la que tenía una cita muy especial esa noche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La señora y la señora en su cita nocturna", escribió la intérprete junto a un corazón. La imagen en blanco y negro muestra a su mujer de espaldas enfundada en un sugerente mini vestido y unos taconazos (y piernas) de infarto. Felices y enamoradas, se disponían a disfrutar de la noche del sábado, ¡que a las mamis también les toca! Diana y Joy han formado la familia de sus sueños, especialmente con la llegada de Noah el pasado mes de mayo. La chiquitina y su esposa le acompañan a todos lados, son sus amuletos en cada concierto y la inspiración para sus canciones. Gracias, de todo corazón, por promover siempre el amor y la familia, querida Joy.

