Entre lágrimas, Joy Huerta comparte el motivo que la tiene así: "Estaba muy preocupada" A través de un video que "salió desde el alma" en sus redes sociales, la feliz mamá y cantante explicó la razón que la hizo romper en llanto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como se traduce su nombre del inglés al español, Joy Huerta es un sinónimo fiel de la alegría. Un sentimiento que inunda su corazón gracias a la preciosa familia que ha formado y, cómo no, su música, su otro gran amor. La emoción es una constante en sus canciones y en su vida, y, una vez más, así se pudo ver reflejado en una publicación que compartió con sus seguidores en redes. En ella, la artista dio a conocer el momento que está viviendo, una situación que le hizo romper en llanto al compartirlo con su público. Sincera, cercana y con el corazón todavía a mil por lo sucedido, Joy quiso hacer cómplices de inmediato a sus fieles fans de toda la vida. Joy Joy | Credit: IG/Joy Y es que la intérprete de "Duele" o "Me soltaste" tiene motivos de sobra para llorar, eso sí, de felicidad. Lo ocurrido los últimos días es digno de ser celebrado con risas, con gritos y lágrimas de la más bonita emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo estaba muy preocupada porque, mi familia no está conmigo en estos días y obviamente los extraño con locura, pero el amor que ustedes nos han hecho en estos días ha sido increíble y solo les quiero agradecer por hacerme re-enamorarme de la música una vez más", expresó de su regreso a los escenarios después de tanto tiempo alejada por la pandemia. Unas lágrimas que también tienen que ver con el hecho de no poder estar más cerquita de su esposa y sus dos hijos quienes, indiscutiblemente, estuvieron con ella de otra forma. Joy y Diana Joy y Diana | Credit: IG/Joy Jesse & Joy por fin retomaron los escenarios el pasado 10 de marzo en Puerto Rico con su tour Clichés con el que ya han recorrido ciudades como Miami, Orlando, Atlanta, Washington DC y, más recientemente, Nueva York. Todos los conciertos con un lleno total y, sobre todo, los aplausos ensordecedores de un público sediento de su trabajo en la tarima. ¡Enhorabuena a los dos por este apoteósico regreso a casa!

