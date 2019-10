Esta es la jovencísima nueva novia de Alejandro Fernández ¡25 años menor que él! El cantante mexicano se despide de la soltería y estrena nuevo amor. Se trata de la modelo de su nuevo video que le ha devuelto la sonrisa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ilusión y las mariposas en el estómago han vuelto a la vida de Alejandro Fernández. Tras la ruptura con su pareja por los pasados 8 años, Karla Laveaga, el artista ha abierto las puertas a un nuevo y jovencísimo amor tal y como hemos podido comprobar en sus últimas apariciones. Se trata de Ana Paula Valle, una modelo de 23 años a quien el cantante ha conocido durante la grabación de su nuevo video “Caballero”. En él viven una romántica historia de amor donde hay beso al final y que parece traspasó rápidamente la pantalla. El programa Suelta la Sopa ha sido el primero en captar a la feliz parejita en actitud de lo más cariñosa pues la joven, 25 años menor que el artista, le está acompañando a algunos de sus conciertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La maniquí es mexicana y se ha hecho un nombre en el mundo de la moda a juzgar por sus trabajos al alcance de todos en su perfil de Instagram. Entre sus seguidores está Alex quien le da a ME GUSTA en todas las fotos que publica su chica, sin saltarse ni una. El intérprete de “Me dediqué a perderte” se despide así de una soltería bastante corta por cierto. Hace apenas seis meses que terminó su larga relación con Karla con quien parecía haber encontrado la estabilidad emocional. Alejandro apuesta de nuevo por el amor y nosotros le aplaudimos. ¡Felicidades! Advertisement EDIT POST

