Nadia Sofía Nahir, una mujer de ascendencia argentina que vive en Londres, quiere ser la doble de la estrella de la televisión. La joven de 24 años se sometió a una cirugía plástica para aumentar el tamaño de su busto de una talla E a una talla 34JJ. Debido al tamaño de su pecho, la joven ya no puede correr o acostarse boca abajo. Nahir aseguró que su figura antes de entrar al quirófano la hacía ver un poco masculina. Según la chica, la cultura argentina aplaude las curva de las mujeres y por eso, si bien las suyas no son naturales, la llenan de orgullo. Su meta, ha dicho, es llegar a parecerse a Kim Kardashian West. ¿Crees que lo logre? Otra cosa que Nahir le ha copiado a la Kardashian es su práctica de tomarse selfies ligerita en ropa. Esta fascinación de Nahir por las cirugías surgió luego de ver la obsesión que la gente tiene con personas voluptuosas como las Kardashians — y su deseo de atraer esa atención hacia ella. Su busto es tan grande que Nahir asegura que ya no puede usar el London Underground —el tren subterráneo en esa capital británica— porque no le es cómodo para su cuerpo. ¿Crees que las personas deberían alterar su cuerpo para parecerse a un famoso?

