Joven hispano le da el mejor regalo a su antiguo maestro Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un estudiante hispano le dio un cheque de $27,000 a un antiguo maestro suyo cuando se enteró de que el profesor de 77 años estaba viviendo en su carro. José Villarruel, mejor conocido como "Mr. V" entre sus estudiantes, recibió el generoso regalo de manos de su antiguo estudiante Steven Nava, de 21 años. Villaruel había trabajado durante décadas como maestro substituto, pero renunció a principios del 2020 cuando comenzaron las clases cibernéticas por la pandemia del coronavirus. "Me siento muy afortunado y honrado de haber enseñado en diferentes instituciones de diversos niveles", dijo el maestro al canal FOX 11 de Los Ángeles. Si bien recibió una pensión tras quedarse sin trabajo en mayo, esta no fue suficiente para cubrir sus deudas, reveló el maestro, por lo que tuvo que vivir en su carro. "Mi cuerpo se ha adaptado", dice sobre dormir en su auto. "Me sirve de transporte, de comedor, de dormitorio", añade sobre su vehículo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: GOFUNDME Nava vio a su antiguo maestro en esta difícil situation y decidió ayudar. "Me sentí devastado por la realidad de la pandemia y como ha dejado a maestros sin trabajo. Es triste ver uno de tus propios maestros pasar por esto", admitió. El joven recordó las veces que Villaruel lo había ayudado con sus asignaciones. Además de darle $300 a Villaruel de su propio dinero, Nava creó una página de GoFundMe para recaudar donaciones y ayudar a Villarruel a poder tener un hogar. Nava lo compartió en redes sociales y en TikTok y la historia del profesor se volvió viral, con más de 1.7 millones de vistas. El resultado fue una jugosa cantidad de dinero que le devolvió la sonrisa al antiguo profesor.

