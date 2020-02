Mujer con sobrepeso acusa al viudo de Edith González de discriminarle por su físico Lorenzo Lazo se encuentra en el ojo del huracán tras las fuertes declaraciones de una joven que asegura haber sido supuestamente humillada por el economista. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Poco amigo de la prensa del corazón, de los chismes y mucho menos de los escándalos, Lorenzo Lazo vive una vida apartado de todo eso. Sin embargo, en los últimos días el viudo de Edith González vuelve a estar en la palestra y no precisamente por nada que tenga que ver con la recordada actriz. Una mujer de nombre Cristina Daniela Baica ha confesado a los medios, entre ellos las cámaras de Suelta la Sopa, que sufrió discriminación por parte del economista. La joven asegura que contactó con él para una sesión fotográfica, pues él también se dedica a esto. Finalmente quedaron para verse y ponerse de acuerdo para la realización de ese trabajo. Según Daniela, el encuentro no fue como esperaba ya que afirma que Lorenzo, al verla con tantas libras de más, se echó para atrás y no quiso llevar a cabo esa sesión. “La primera reacción (al verme) fue así como en shock, no se esperaba que no fuera perfecta”, recuerda la demandante. “Me dijo: ‘no, no puedo hacerte fotos porque te ves muy gorda'”, detalló. Se sintió tan humillada que decidió interponer una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También acudió a un hospital para ser atendida ante el estado en que se quedó por recibir este supuesto trato de discriminación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de sufrir sobrepeso, también tiene una discapacidad que le impide moverse con normalidad. La joven ha mostrado todos los mensajes de teléfono que ha intercambiado con Lorenzo y que, según ella, dejan en evidencia al empresario y apoyan su argumento. Aunque ella ha hablado alto y claro para diferentes medios, por el momento el afectado ha preferido mantenerse al margen y no dar explicaciones al respecto. Su perfil en redes muestra sus viajes, sus trabajos y publicaciones que recuerdan a la que fue su gran amor. Advertisement

