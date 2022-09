Un actor colombiano acosado por un joven que dice ser hijo suyo y de Shakira El actor colombiano Santiago Alarcón asegura temer por su vida tras ser contactado por un joven que dice que él y Shakira son sus padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor colombiano Santiago Alarcón pasa por una situación difícil luego de que fuera abordado la semana pasada por un hombre que lo ha estado acosando a través de redes sociales por años. Alarcón explicó en un mensaje en redes que el chico, cuyo nombre se reservó, se presentó en su lugar de trabajo para exigirle legalmente que lo reconociera como su hijo y pedirle una millonaria suma de dinero. Además, asegura que la madre es Shakira. Tras el incidente, el actor decidió interponer una denuncia en contra del joven y exponer la difícil situación que atraviesa. "Estoy siendo víctima de acoso, de violación de un lugar de trabajo y de extorsión, por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado pero que en este video vamos a llamarlo el muchacho", expresó a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Santiago Alarcon y Shakira Santiago Alarcon y Shakira | Credit: Instagram/@santialarconu; Marc Piasecki/FilmMagic Santiago detalló que no conforme con su negativa a darle fuerza a las declaraciones, el hombre empezó a acosar a sus compañeros de trabajo y familiares y hasta dar entrevistas a importantes medios de comunicación. "Empezó a escribirle a todo el que veía en una foto mía, amigos de trabajo, compañeros, familiares. Muchos me llamaron preocupados", dijo. Además, ofreció entrevistas a diferentes medios de comunicación, exponiendo al actor y asegurando que éste lo habría abandonado al poco tiempo de nacer. "[Dice que] lo entregué en adopción en el año 92, cuando tenía 12 o tal vez 13 [años] cumplidos", comentó. Ahora, "el muchacho" pide una alta suma de dinero que supera los 800 millones de pesos colombianos – alrededor de $20,000. Por si eso fuera poco, el joven cuenta que Shakira es su madre biológica, según el actor. "Asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me lo van a creer, y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia", explicó Santiago. "Resulta que para él, su mamá es Shakira….Yo no se que decir". El actor reveló que no conoce a la cantante y que se siente bastante apenado por esta situación. Aseguró que el caso ya está en conocimiento de las autoridades. "[Este es] uno de los capítulos más absurdos de mi vida", acotó.

