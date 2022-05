"¡Este güey es Juan Gabriel!": joven recibe un billete falso con el rostro del cantante mexicano El joven mexicano Alan Vargas fue estafado con un billete que tenía el rostro nada más y nada menos que del fallecido Juan Gabriel. El video se ha viralizado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Billete con rostro de Juan Gabriel Billete con rostro de Juan Gabriel | Credit: TikTok El joven mexicano Alan Vargas se ha vuelto viral en redes sociales luego de que le pasara algo muy particular: fue estafado con un billete que tenía el rostro nada más y nada menos que del fallecido Juan Gabriel. El joven compartió en TikTok cómo fue estafado con un billete de 50 pesos mexicanos, que en vez de tener el rostro de José María Morelos y Pavón, tenía el del intérprete de "Querida", algo que llamó mucho la atención. "Me dieron un billete muy rarito rarito 🥺 #billete#falso ", escribió el joven. "Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso, sus ventanitas, sus mariposas… Y cuando no volteo: ¡No ma..., este güey es Juan Gabriel!", dijo Vargas. @@eduaralanplum SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se sabe por qué el billete tendría el rostro de Divo de Juárez, y quién lo habría hecho, lo cierto es que el incidente ha llamado mucho la atención y ha generado muchos comentarios por parte de los usuarios de redes sociales. "Es edición limitada"🤣; "lo volteas y canta no tengo dinero ni nada que dar"; "ya sabes lo que dicen: Lo que se ve no se pregunta"; "es para uso exclusivo en el Noa Noa"; "yo quiero mi billete de Juanga", le dijeron al joven.

