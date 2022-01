Exesposo de Michelle Renaud responde a supuesto maltrato a su hijo, que dio a conocer la actriz Josué Alvarado, exesposo de Michelle Renaud y padre de su hijo, Marcelo, reaccionó ante la declaración que la actriz hizo sobre la relación que él mantiene con el niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes, 23 de enero de 2021, Michelle Renaud dio a conocer que su primogénito Marcelo no ha convivido con su padre, Josué Alvarado, desde hace algún tiempo, debido a que el niño se quejó de algunas "acciones que lastimaron mucho a mi hijo". Ante ello, la actriz, quien concluyó su romance con Danilo Carrera, tuvo que tomar medidas "porque tengo que proteger a mi bebé", debido a que el pequeño mostró "señas" y habló de posible maltrato. Ante ello, Alvarado reaccionó con un video, que dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde se muestra el tipo de convivencia que tiene con su hijo, a quien, como se logra apreciar, le dedica tiempo . Además, el chiquillo convive de forma sana con otros miembros de la familia. También, se deja ver que el amor que su nene le profesa. Incluso, el chiquito menciona que "para papá porque lo amo mucho". Dicho audiovisual es acompañado por un texto. "Marcelo y Papá. Por ti, ¡una vida entera! Puro amor", escribió. Los cibernautas reaccionaron con mensajes de apoyo para el músico y empresario mexicano. "Eres el mejor papá y no solo lo digo como mamá, y como tu amiga. Lo digo por qué he visto cómo Marcelo te ama, lo que tú lo amas. Lo entregado y gran ser humano que eres. Eres un hombre admirable", mencionó una usuaria. Michelle Renaud Credit: Instagram (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Toda historia tiene dos versiones. Ánimo pronto verás a tu bebé"; "Estoy contigo Josué Alvarado. Primero Dios, todo se arregle pronto y puedas ver a tu niño"; "Ninguna persona tiene derecho a privar a un gran padre de su hijo. Que pronto estén juntos"; "No sé qué pasó. Todos cometemos errores y haya pasado, lo que haya pasado, nadie va a amar más a Marcelo que tú y Marcelo jamás amara a nadie como te ama a ti", y "Esperemos y se resuelva todo. Sé que eres un excelente papá, eso se nota. Tienes derecho de verlo cuando quieras", fueron otros comentarios. De momento, Michelle Renaud dio a entender que podría haber un proceso legal para arreglar esta situación.

