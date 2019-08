Joss Favela se disculpa con Thalía. ¿Lo perdonará la cantante?

Joss Favela ha intentando mantener su carrera alejada de la controversia, pero cuando la reina del pop mexicano Thalía acusó a un cantautor de ser arrogante, los dedos de muchos apuntaron al sinaloense— y él se dio por aludido.

Aunque la cantante no reveló el nombre del involucrado, sí detalló su mala experiencia con él a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Les cuento que ayer estaba en el estudio trabajando y entonces llegó un cantautor. No voy a decir el nombre porque tampoco se trata de balconear. El hombre llegó con una arrogancia, llevo años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguién tan arrogante, con una energía tan pesada”, explicó la cantante. “Después de que el hombre llegó una hora y pico tarde, llegó con la actitud de decir: ‘Estoy aquí porque me mandaron y si puedo aportar algo, aporto algo y tengo un ensayo en un par de horas’. Para mí y para mis pulgas, pues se me salió María la del Barrio. Patitas pa’ que lo quiero, váyase!”.

Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images; Kevin Mazur/Getty Images para Tony Awards Productions

En una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, el compositor admitió que aunque la cantante no dijo su nombre, sí cabía la posibilidad de que se refiriera a él, por lo que dio su versión de los hechos. Además, se disculpó por el malentendido y aseguró que hubiese sido un privilegio haber podido cantar con la diva mexicana.

“Más o menos como pasó fue que fui a Teletón de Estados Unidos, soy el compositor del himno [del evento]. Paso por la disquera [Sony] a saludar y me dicen que si quiero pasar a saludar [a Thalía]. Yo encantado porque en muchas entrevistas dije —así como dije que quería que me grabara Alejandro [Fernández] y muchos artistas— dije que Thalía; hay muchas entrevistas ahí grabadas y, pues, yo feliz de poder pasar a saludar”, explicó el joven. “Llegué con mi guitarra y tenía 45 minutos para estar en otro lado de la ciudad para llegar a los ensayos [de Teletón]. Hablamos de lo más trivial que te puedes imaginar. Salí hasta contento de haberla conocido. Al siguiente día me levanto y veo todas esas historias [que se publicaron] y [me cayó] como un balde de agua fría porque yo nunca me había visto envuelto en un tipo de situación como esa”.

El intérprete que ha colaborado con artistas de la talla de Pandora y Becky G, entre otros, se consternó con el episodio y aseguró que nunca ha estado renuente a hablar de lo sucedido y envió una sincera disculpa a la cantante.

“Si de alguna manera ofendí, jamás ha sido mi intención. Yo soy un autor que vive, los tacos que me como es de escribir canciones, entonces si te ponen enfrente la posibilidad de que te grabe Thalía, que es de las artistas más grandes que tiene México y la reina del pop latino, ¿cómo voy a decir yo no quiero que me grabe, si de eso vivo, si eso representa éxito para mí, representa cosas importantes?”, dijo. “Es la primera vez que me veo enredado en algo así”.

Explicación dada, solo el tiempo y Thalía dirán si hay reconciliación —o colaboración— a la vista.