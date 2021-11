Joss Favela: "El amor ya pasó de moda… ya no es cool estar enamorado"

"He estado muy agradecido con la Academia porque desde el primer disco cuando lo grabe yo solito, con el ingeniero con el que he estado trabajando y no fue en un estudio reconocido, sino fue con uno de los aparatitos que yo compré en Estados Unidos, que me lo traje en la mochila cargando y armándolo en un cuartito súper pequeño, nos reconocieron y nos nominaron", explicó el cantante a People en Español. "Yo no tenía ningún seguidor más que mi mamá y el otro mi papá, solo ellos dos me seguían en el mundo y me reconocieron y me nominaron. Entonces yo creo mucho en la Academia por eso, porque yo lo viví en carne propia y a mí la verdad, de todos los discos que tengo, que son poquitos, tres, en todos he tenido un reconocimiento de parte de ellos y del Grammy americano también, y la verdad yo no conozco a nadie [dentro de la Academia] y que voten por mí, eso es lo bonito".