Joss Favela revela su mayor deseo ahora que cumple 30 años con una tierna foto El cantautor mexicano Joss Favela confesó estar más listo que nunca para agregar un título más a su hoja de vida. ¿Cuál es? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los años parecen haber aportado madurez a Joss Favela, quien este jueves celebró su entrada a la tercera década de su vida. Con una foto de su niñez en sus redes sociales, el cantautor mexicano ofreció detalles de su nacimiento y reveló algunas de las lecciones aprendidas con el paso de los años. “Los treinta me cayeron hoy en la buchaca y con ellos un poquito de madurez…(aunque ustedes no lo crean)”, bromeó el cantante junto a la imagen colgada en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/@jossfavela Esa madurez lo hizo confesar uno de sus mayores sueños en su lista de metas por cumplir, que nada tienen que ver con su ascendente carrera. “Quise subirles esta foto porque me gusta, me recuerda quien soy y pa’ donde voy”, escribió de la imagen de su niñez, en la que aparece vestido con botas y sombrero de ranchero. “Me imagino teniendo hijos y traerlos así vestidos como me vestían a mi”. Image zoom Credit: Instagram/@jossfavela ¿Quién será la afortunada que le cumplirá el deseo de convertirse en padre? Eso es todo un misterio. El intérprete ha sabido mantener su vida privada tras una puerta cerrada y hasta el momento se desconoce si su corazón tiene dueña. Lo cierto es que a sus 30 años parece estar más que dispuesto a asumir el compromiso y responsabilidad que requieren los hijos. Por supuesto que todo eso sin abandonar la pluma y el papel con los que compone sus creaciones musicales. “Hoy traigo más sueños en la maleta”, aseguró. Image zoom Credit: Instagram/@jossfavela A lo que agregó: “Me enamoran más las cosas simples, me sabe mejor el café y el tabaco solo será premio de algún momento especial”. Quizá ese tabaco se encienda en el nacimiento de su primer bebé.

