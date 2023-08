Josh Seiter, de The Bachelorette, está vivo y aclara por qué lo daban por muerto Tras difundirse la noticia en sus redes sociales de que Josh Seiter, exconcursante de The Bachelorette, había muerto a sus 36 años, él mismo aclara que está vivo y explica lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Josh Seiter Credit: Josh Seiter/ Instagram ¡Josh Seiter está vivo! El exconcursante de The Bachelorette no ha fallecido a sus 36 años. La falsa noticia se difundió después de que en su cuenta de Instagram se publicara un mensaje, supuestamente de sus familiares, lamentando su muerte. Seiter luego publicó un video en Instagram aclarándolo todo y asegurando que está bien. "Estoy vivo y bien. Mi cuenta fue hackeada. En las últimas 24 horas he intentado desesperadamente poder entrar. Alguien estaba haciendo un chiste cruel y burlándose de mi enfermedad mental y las batallas que he enfrentado", dijo. Junto con su equipo, está tratando de identificar quién publicó este falso post y se apoderó de su cuenta de Instagram. "Me disculpo por la confusión", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seiter —quien ha hablado abiertamente en el pasado de su batalla con la depresión y la ansiedad y dijo que intentó suicidarse a los 21 años— lamenta que este impostor hiciera que sus seguidores se preocuparan sin razón. Josh Seiter Credit: Josh Seiter/ Instagram El joven concursó en el reality show The Bachelorette en el 2015, intentando conquistar el corazón de Kaitlyn Bristowe. En los últimos meses, esta no es la única noticia sobre una falsa muerte que ha circulado. El cantante José Luis Perales salió a aclarar que no ha muerto tras regarse la falsa noticia en agosto. De igual manera, se reportó en las redes sociales la falsa noticia de la muerte de la rapera e influencer de 14 años Lil Tay, y poco después borraron el mensaje de su Instagram. Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio, por favor llama a la Línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis, llamando al número 988, mandando la palabra "STRENGTH" por mensaje de texto al 741741, o visitando 988lifeline.org.

